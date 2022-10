Marilyn Monroe, l’amore prima di ogni cosa

Fonte: GettyImages Tutti gli amori di Marilyn Monroe

Una donna dal cuore d’oro e dalla dolcezza sconfinata: Marilyn Monroe aveva un’aura magica in grado di conquistare tutte le persone che la circondavano. Non era solo la sua bellezza a far innamorare chiunque, ma la capacità di essere sempre sé stessa senza paura.

Un coraggio che non l’ha messa al riparo dalle delusioni e dal costante tentativo di afferrare la felicità. L’assenza e il rifiuto del padre l’hanno segnata durante l’infanzia e perseguitata da adulta tanto da spingerla da una relazione all’altra nel tentativo di riempire quel vuoto mai colmato.

Sempre sotto i riflettori, la sua vita sentimentale ha suscitato la curiosità dei fan e dei giornali che le hanno attribuito una serie di flirt veri o presunti.

I matrimoni di Marilyn Monroe

Che l’amore e la voglia di credere nel “vissero felici e contenti” fossero al centro della vita di Norma Jeane Mortenson Baker, vero nome di Marylin Monroe, è certo. L’attrice morta nel 1962 a 36 anni nel corso della sua breve vita ha detto tre volte sì.

Il primo è stato nel 1942 a 16 anni con James Dougherty, spinta dalla tutrice Grace McKee per evitare che la ragazza tornasse in orfanotrofio. La vita matrimoniale si rivela subito noiosa per Marilyn costretta a lasciare la scuola e fare la casalinga. Ma è quando Dougherty si arruola in Marina nel 1944 e la Monroe inizia a fare la modella che il rapporto va in frantumi. La futura attrice sogna la fama e l’indipendenza non un destino tra le quattro mura di casa, tanto da divorziare nel 1946.

Completamente diversi ma pazzi d’amore: queste sono le premesse che hanno spinto Marilyn Monroe eJoe DiMaggio a sposarsi nel 1954. Lei amava i riflettori, le attenzioni e stava per diventare una star di Hollywood, lui timido, riservato era la leggenda del baseball rimasto folgorato da quella donna così magica. Ci sono voluti quasi due anni di corteggiamento serrato per portarla all’altare e molti meno per mettere la parola fine al matrimonio. L’amore non è stato sufficiente: la gelosia incontrollabile di Joe e le botte hanno fatto il resto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la celebre sequenza di “Quando la moglie è in vacanza”, film in cui la gonna di Marilyn si alza e svolazza, in modo inaccettabile secondo DiMaggio.

Fonte: GettyImages

L’ultimo sì dell’attrice è stato con il drammaturgo Arthur Miller. Nel ’54 iniziano a frequentarsi, quattro anni dopo il primo incontro. A Marilyn piace Arthur perché le dà quel senso di protezione che ha sempre rincorso. Il matrimonio celebrato nel 1956, però, entra subito in crisi: i due aborti e l’abuso di alcol e droga dell’attrice incrinano irrimediabilmente il legame tra i due che divorziano nel 1962.

Gli altri amori di Marilyn Monroe

La ricerca dell’amore da parte di Marylin è durata tutta la vita, tra legami fugaci e relazioni extraconiugali, tanto che le sono stati attribuiti flirt non verificati come quello con Frank Sinatra.

È durante il matrimonio con Miller che l’attrice cerca di consolarsi da una relazione amara, prima legandosi a Tony Curtis e poi dando scandalo con Yves Montand, anche lui sposato. In Clark Gable, invece, intravede il padre mai avuto.

Marlon Brando è stato un altro suo amante famoso, ma sono state le relazioni con i due fratelli Kennedy, John e Robert, a scatenare il gossip. Non è certo quanto sia durata la storia con l’ex presidente degli Stati Uniti, anche se sembra che sia stato proprio lui a prendere le distanze dall’attrice dopo un tira e molla non meglio precisato. Nel caso di Robert, invece, lui avrebbe promesso di sposarla, ma il matrimonio da favola è rimasto soltanto una voce di corridoio.

La vita sentimentale di Marylin ci lascia di lei il ritratto di una donna fragile e appassionata allo stesso tempo.