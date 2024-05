Per il 40° anniversario del Giuramento della Bandiera, la Regina Letizia sfoggia ancora una volta un look da perfetta "working girl" in salsa Royal

Fonte: IPA Letizia di Spagna al Giuramento di Felipe

Sabato 4 aprile, si è tenuto il 40° anniversario del Giuramento della Bandiera: il giuramento di Re Felipe è stato presieduto da Letizia di Spagna e da Leonor, Principessa delle Asturie. Il monarca ha indossato l’uniforme tradizionale, ma la Regina ha optato per un look da perfetta working girl, uno dei suoi preferiti. Pura eleganza in quel di Saragozza, con un nuovo abito celeste e orecchini di zaffiri e diamanti, immancabili.

Il look di Letizia di Spagna per il giuramento di Re Felipe

Fonte: IPA

La cerimonia militare commemorativa si è tenuta all’Accademia Militare di Saragozza: Re Felipe ha baciato la bandiera spagnola, rinnovando così il suo impegno nei confronti del Paese. La Principessa Leonor ha preso parte all’importante cerimonia: proprio all’Accademia sta ultimando il suo percorso di formazione. Assente l’Infanta Sofia, che sta completando il primo anno di studi liceali al Collegio nel Regno Unito. Questa è la terza volta che Don Felipe giura sulla bandiera: la prima volta è avvenuta quando aveva 17 anni.

La Regina ha accompagnato Don Felipe durante il Giuramento della Bandiera: per l’occasione, ha preferito mettere da parte i toni vibranti che di solito la contraddistinguono, a favore di un colore più tenue, un abito firmato Hugo Boss su misura composto da due pezzi in azzurro, tra le sfumature più di tendenza in questo periodo. Un look “cauto e sobrio”, che decisamente si adatta all’evento istituzionale, senza risultare troppo eccessivo.

Il look è composto da un blazer con tasche frontali e due bottoni neri a contrasto, pantaloni dritti sartoriali e un top nero basic con scollo aperto. Un outfit elegante, ispirato allo stile da working girl, tanto caro alla Regina. All’abito ha abbinato scarpe nere con tacco alto a punta e borsa geometrica nera con chiusura dorata di Hugo Boss. Perfetta la scelta degli accessori, un paio di orecchini pendenti con zaffiri e diamanti, un tocco di raffinatezza. Un altro pezzo che non è passato inosservato è stato il suo iconico anello Coreterno. Il Re e la Regina sono apparsi molto affiatati, e si sono scambiati non pochi sguardi complici.

Presente anche Leonor in alta uniforme

Fonte: IPA

Il giuramento è stato importante per Re Felipe e la Regina Letizia, soprattutto per la presenza della loro primogenita, Leonor di Spagna. La Principessa ha prestato giuramento proprio all’Accademia nell’ottobre del 2023. Contrariamente alla Regina Letizia, Leonor ha indossato l’uniforme, la stessa con cui l’abbiamo vista per il suo Giuramento alla Bandiera, composta da pantaloni rossi con bande scure sui fianchi, una giacca blu scuro con doppi bottoni dorati.

Alla presenza di Letizia e Leonor, Felipe ha giurato per primo: dopo, ha preso posto accanto alla Regina nella Tribuna Reale, dove hanno presieduto l’evento. Una giornata importante per il Sovrano, poiché ha avuto la possibilità di incontrare nuovamente i 200 colleghi con cui ha condiviso momenti indimenticabili in passato. A El Mundo, il colonnello Eduardo Diz Monje ha rivelato: “Felipe, ogni volta che può, partecipa alle nostre riunioni, cene o eventi sociali ed è molto consapevole delle vicissitudini dei suoi colleghi”.