Kate Middleton, ultime notizie. “Non ce la farà a diventare Regina”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

“Kate Middleton non diventerà mai Regina“, perché colpita dalla maledizione della Principessa del Galles che ha avuto inizio con Lady Diana. Si tratta delle solite superstizioni che però alla luce della sua malattia acquistano un significato sinistro. Soprattutto in considerazione del fatto che in molto sostengono che le sue condizioni di salute siano più gravi di quanto vogliano farci credere.

Kate Middleton, condizioni di salute più gravi di quello che dicono

Kate Middleton sta combattendo contro il cancro. Non conosciamo altri dettagli della sua situazione, se non che il tumore è stato scoperto dopo un intervento chirurgico all’addome, subito lo scorso gennaio, e che la Principessa del Galles si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva.

Dopo il video dello scorso marzo in cui ha annunciato di avere un cancro, Kate non si è più mostrata, nemmeno in video. Anche se si è fatta sentire con messaggi social e pubblicando due foto nuove dei suoi figli, Louis e Charlotte, realizzate da lei in occasione dei loro compleanni.

William ha ripreso la sua agenda pubblica ed è stato fuori casa almeno una notte per compiere un breve viaggio in Cornovaglia, dove ha raccontato che sua moglie Kate va meglio e che in famiglia stanno bene.

Parole e segnali che fanno pensare che Lady Middleton sia sulla via della guarigione o perlomeno che stia migliorando e che abbia superato la fase acuta delle malattia.

Ma il fatto che Kate, differentemente da Carlo, non si mostri mai in pubblico, non si lascia nemmeno fotografare durante gli spostamenti tra l’Adelaide Cottage, la sua casa a Windsor, e Anmer Hall, la dimora di campagna nel Norfolk dove di solito passa il weekend con William e i bambini, fa pensare che le cose non stiano andando poi così bene. O comunque che Kate non si senta “presentabile” e pronta per farsi vedere in pubbliche. Non è da escludere che le cure contro il cancro l’abbiano debilitata.

Anche Carlo ha ammesso di aver perso il senso del gusto a causa della chemioterapia ed è visibilmente dimagrito.

In ogni caso, malgrado le parole rassicuranti di William, c’è chi sostiene che le condizioni di salute di Kate siano davvero gravi. Ipotesi che non trovano conferma ma nemmeno smentita e che in tal senso possono essere messe sullo stesso piano delle teorie complottiste che erano fiorite all’indomani dell’operazione chirurgica.

Però, Umberto Brindani, direttore di Gente che aveva pubblicato l’indiscrezione che un equipe di medici dell’ospedale Gemelli di Roma aveva operato Kate, ha rivelato che “Per quanto riguarda lo stato di salute di Carlo e di Kate il principio di privacy vale anche per loro. Però, senza entrare nei dettagli, quello che noi abbiamo saputo è che, a differenza di quanto si dice a Londra, le condizioni di Carlo e soprattutto di Kate siano più gravi di quello che si tende a dire“. Infine, ha aggiunto che “non sappiamo che tipo di tumore abbiano l’uno e l’altra. Riceviamo solo rassicurazioni, ma non è detto che tutto stia andando bene”.

“Kate Middleton non sarà Regina”, la maledizione senza fondamento

Affermazioni che danno da pensare che rafforzano profezie come quella appunto che Kate non riuscirà a diventare Regina, al pari di Diana. C’è da aggiungere però, a dimostrazione dell’infondatezza di tali presagi, che, anche se Lady D. non fosse morta nel 1997 in un tragico incidente automobilistico, non sarebbe mai diventata Regina perché era già divorziata da Carlo.