Kate Middleton, ultime notizie. La persona su cui può contare sempre anche di notte

Kate Middleton sta vivendo l’inferno. La lotta contro il cancro sembra più difficile di quanto ci dicono ma a sua disposizione c’è una persona che l’assiste 24 ore su 24 e non è William che spesso deve assentarsi per gli impegni di Corte. La persona in questione è Natasha Archer che lavora con la Principessa del Galles dal 2007.

Kate Middleton, la donna su cui può contare sempre

Natasha Archer è stata definita la colonna portante di Kate Middleton ed è a sua disposizione giorno e notte, sempre pronta ad ascoltarla. Nelle pochissime foto che furono scattate fuori dalla London Clinc quando la Principessa del Galles fu operata lo scorso gennaio, in una c’era William e nell’altra c’era Natasha.

Lei è davvero il braccio destro di Kate, un aiuto fondamentale nella gestione della quotidianità, ma anche un orecchio capace di ascoltarla, a qualunque ora. Natasha Archer fa parte del cerchio ristretto di persone che frequentano Lady Middleton mentre si sta curando dal cancro. Come la Principessa ha rivelato in un video di fine marzo, si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva.

Da allora Kate non si è più mostrata in pubblico, non ha nemmeno condiviso altri video o foto che la ritraessero. Indiscrezioni sostengono che le sue condizioni di salute siano più gravi di quello che William racconti, pare che il suo cancro sia dovuto a un’infezione da Papilloma virus e che probabilmente i trattamenti anticancro le abbiano procurato effetti collaterali, come la perdita dei capelli. Per questo motivo la Principessa preferisce evitare di mostrarsi, anche se si dice che ogni tanto vada a Londra in incognito.

Dunque, sono pochissime le persone che hanno accesso alla sua casa, oltre alla sua famiglia e ai genitori Carole e Michael Middleton. Tra questi però c’è la sua assistente personale e stilista Natasha Archer.

Chi è Natasha Archer

Quest’ultima lavora per Kate da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. È sempre presente agli incontri cui prendeva parte la Principessa del Galles prima di ammalarsi, le organizza l’agenda e in quanto stilista le ha sempre dato consigli sui look.

Dallo scorso dicembre Kate non ha preso più parte a nessun evento pubblico, dopo la scoperta del cancro ha sospeso ogni impegno per curarsi, ma Natasha è rimasta al suo fianco ed è pronta ad aiutarla, anche solo per ascoltare le sue preoccupazioni. Ed è pronta a farlo pure di notte, se necessario.

Natasha è sposata con il fotografo reale Chris Jackson, si tiene in gran parte nascosta agli occhi del pubblico e si dice che abbia molto in comune con Kate. Innanzitutto, condivide con lei la discrezione e proprio per questo è molto apprezzata dalla Principessa. Le due donne condividono anche molte passioni come l’arte e la moda. E sono entrambe mamme.