Kate Middleton, ultime notizie. La promozione sospetta per far tacere la sua assistente privata

Kate Middleton ha appena promosso la sua segretaria privata e stilista, Natasha Archer, che è diventata assistente privata senior sua e di suo marito William. Un premio alla sua lealtà e alla sua disponibilità, specialmente in un momento così delicato per la Principessa del Galles malata di cancro. Anche se questa promozione ha sollevato qualche sospetto, nel senso che potrebbe essere considerata un modo per “tenere buona” la Archer che sa molto, forse troppo, della gravità della malattia di Kate. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton promuove Natasha Archer, la sua segretaria personale

Da settimana scorsa Natasha Archer ha aggiornato la sua pagina LinkedIn con il nuovo incarico di assistente senior di Kate Middleton e William, promozione che probabilmente è stata accompagnata da un aumento di stipendio.

La Principessa del Galles ha voluto così ringraziare la sua più stretta collaboratrice. Qualche tempo fa era trapelata l’indiscrezione che la Archer si era resa disponibile giorno e notte per Kate, pronta ad ascoltarla e ad assisterla in qualunque momento. D’altro canto, Natasha è una delle pochissime persone che non sono della famiglia a frequentare regolarmente Lady Middleton da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro.

Natasha era accanto a Kate anche a gennaio, quando è stata operata all’addome. Ed è stata l’unica ad essere avvistata alla London Clinic, oltre a William. E sempre lei ha accompagnato la Principessa del Galles alle visite mediche durante la chemioterapia preventiva che sta ancora facendo. Si può dire quindi che è il braccio destro della Principessa del Galles, la sua persona di fiducia, anzi l’unica persona di fiducia che non faccia parte della cerchia ristretta dei suoi familiari.

D’altro canto, la Archer lavora per Kate dal 2007, prima ancora del matrimonio con William. La sua presenza è fondamentale per la Principessa, perché l’ha aiutata a introdursi a Corte, dandole anche consigli di stile. Il suo sostegno oggi appare ancora più indispensabile. Come ha sottolineato Claudia Joseph, autrice di Kate: The Making of a Princess: “Natasha è stata al fianco di Kate da quando si è unita alla Famiglia Reale ed è per lei un pilastro mentre combatte la sua battaglia contro il cancro”.

Un’altra fonte vicina a Palazzo ha detto che Natasha meritava questa promozione e che il nuovo ruolo che Kate le ha concesso indica che starà al suo fianco anche nei prossimi anni. “Sembra che sia il modo di Kate per ringraziarla della sua lealtà”.

Kate Middleton, la promozione per ridurre al silenzio l’assistente

Questo significa anche che si aspetta che il rapporto di fiducia prosegue ancora per lungo tempo, disincentivando la sua assistente privati di rivelare quello che ha visto negli ultimi mesi, durante i quali la Principessa del Galles si è nascosta al pubblico per avere la tranquillità necessaria ad affrontare il tumore. Insomma, la promozione è uno strumento non solo per ringraziare Natasha di tutto quello che ha fatto, ma anche per tenersela buona in un certo senso, scongiurando l’eventualità che un domani e per qualunque motivo la Archer possa spifferare i segreti dell’Adelaide Cottage.

Non sarebbe la prima volta che ex collaboratori della Famiglia Reale raccontino quello che accade a Palazzo. Basti pensare all’ex maggiordomo di Diana che ha persino scritto un libro sui suoi anni a servizio presso la Principessa, raccontando dettagli del suo rapporto coi figli, William e Harry, e con Carlo e Camilla.

Natasha ha 5 anni meno di Kate, è sposata col fotografo reale Chris Jackson ed è mamma. È stata presente agli eventi fondamentali della vita di Lady Middleton, dalla nascita dei suoi figli ai tour internazionali per conto della Corona.