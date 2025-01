Charlotte d’Inghilterra detta moda: tutti vogliono il suo fiocco e ora c’è la lista d’attesa

Fonte: IPA Charlotte d'Inghilterra

La Principessa Charlotte d’Inghilterra continua a dettare moda con i suoi outfit. A neppure dieci anni la figlia del Principe William e Kate Middleton è già una fashion influencer, in grado di fare la fortuna dei brand che indossa. Una vera e propria fonte di ispirazione per tante mamme e bambine. Nelle ultime settimane è andato sold out il fiocco che la nipotina di Re Carlo ha sfoggiato alla Messa di Natale a Sandringham.

La Principessa Charlotte detta moda con il fiocco di velluto

Sono passate ormai settimane da Natale, ma il look di Charlotte d’Inghilterra continua a far chiacchierare. La Principessa ha sfoggiato per l’occasione un cappotto scozzese, nei toni del nero e del verde, in pendant con il look della madre Kate Middleton. A completare l’outfit un grazioso fiocco di velluto, di uno dei brand preferiti dalla royal family: Beulah London.

Il fiocco costa 65.95 sterline (circa 78 euro) ed è disponibile anche in nero. Sul sito del marchio è presentato come una “lussuosa molletta per capelli con fiocco, per chi apprezza il potere di un accessorio per capelli. La molletta per capelli in velluto verde presenta uno stile a fiocco e una chiusura a barretta push-lock. Il modo semplice per elevare il tuo look”.

Da quando la Principessina l’ha indossato, è andato sold out e per averne ora uno bisogna registrarsi sul sito per essere avvisati dal brand quando l’accessorio sarà di nuovo disponibile. Una vera e propria lista d’attesa: l’effetto Charlotte ha colpito ancora! Come sua madre Kate, ogni volta che indossa qualche capo, poi si esaurisce rapidamente.

Tra l’altro quella dei fiocchi sembra essere diventata una vera e propria passione per Charlotte nell’ultimo periodo: ne ha indossato uno simile, più scuro, anche durante il concerto Together at Christmas. Del resto i fiocchi di velluto sono tornati di gran moda: garantiscono eleganza e valorizzano qualsiasi outfit. Aggiungono fascino e raffinatezza, e allo stesso tempo lusso e un pizzico di nostalgia, e sono molto versatili.

Fonte: IPA

Il fiocco di Charlotte e il legame speciale con la royal family

Non sorprende che Charlotte abbia scelto di indossare un fiocco di Beulah London visto che questa azienda ha un legame speciale con la royal family. La fondatrice del marchio, Natasha Rufus Isaacs, è un’amica dei Windsor. Si tratta della figlia del Marchese di Reading e tra le sue amiche figurano Kate Middleton, Beatrice di York e Lady Kitty Spencer. A sua volta il padre di Natasha è da tempo un caro amico di Re Carlo e la stilista e imprenditrice, durante la sua infanzia, ha avuto modo di frequentare con una certa assiduità il Principe William e il Principe Harry.

Il legame con la famiglia reale non finisce qui: pare che il marito di Natasha, Rupert Finch, abbia avuto una breve frequentazione con Kate durante il periodo in cui frequentavano l’Università di St. Andrews nei primi anni Duemila. E in passato la Principessa del Galles non ha esitato ad indossare questo marchio in alcune uscite pubbliche.

Nel 2020, l’allora Duchessa di Cambridge aveva scelto un completo con colletto blu mentre visitava il Queen Elizabeth Hospital di King’s Lynn mentre a luglio 2023 aveva optato per uno svolazzante abito blu Beulah per sostenere William all’Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup.