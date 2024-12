Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Il Natale è alle porte e Re Carlo d’Inghilterra si prepara a celebrare il giorno più bello dell’anno circondato dall’affetto di diversi esponenti della Famiglia Reale Inglese. Tra di loro anche l’amato figlio William d’Inghilterra e la moglie Kate Middleton, insieme ai tre nipotini George, Charlotte e Louis.

I Principi del Galles hanno, di recente, pubblicato la loro tradizionale cartolina di auguri natalizi, seguendo le orme dei sovrani e dei cognati, che hanno lanciato i loro auspici per il nuovo anno direttamente dalla loro dimora a Montecito. Ma William d’Inghilterra e Kate Middleton sarebbero pronti a celebrare il Natale anche con tutti i membri del loro staff a cui indirizzerebbero cortesie e regali in ogni occasione importante. Diverso sarebbe stato, invece, il rapporto dei Duchi di Sussex con i loro collaboratori, quando anche loro si trovavano in Inghilterra.

Principi del Galles, la vicinanza ai membri del loro staff

Kate Middleton e William d’Inghilterra festeggeranno il Natale in compagnia del sovrano e degli altri membri della Famiglia Reale Inglese a Sandringham, come da tradizione. Al tavolo del sovrano dovrebbero mancare solo il fratello Andrea di York, coinvolto in un nuovo scandalo e i Duchi di Sussex.

Un Natale davvero speciale quello del 2024 per Kate Middleton che ha lottato, nell’ultimo anno, contro un tumore che l’ha colpita. Ma sembra che la Principessa del Galles sia intenzionata a celebrare la festività anche con il suo staff che tratta sempre con la massima gentilezza. Secondo il biografo reale Robert Lacey, infatti, i Principi del Galles avrebbero un rapporto famigliare con i loro collaboratori per i quali organizzerebbero delle feste di Natale. Sembra inoltre che la coppia reale abbia l’accortezza di comprare dei regali per tutti coloro che gli stanno a fianco quotidianamente.

L’esperto di vicende reali ha svelato che Christian Jones, il segretario privato di William, aveva descritto il suo rapporto con il Principe con termini molto affettuosi. La coppia reale avrebbe ereditato questo loro atteggiamento direttamente da quello della Regina Elisabetta II, sempre molto attenta, a sua volta, al suo staff: “Copiano la Regina con tutte le sue feste di Natale e i regali di Natale… Sono orgogliosi di trattare il loro personale come una famiglia”. Kate Middleton e il Principe William d’Inghilterra, quindi, utilizzerebbero la massima gentilezza nei rapporti lavorativi all’interno del Palazzo Reale: “Riconoscono che non vengono pagati un sacco di soldi, quindi sono davvero gentili con loro”.

In particolare Kate Middleton sarebbe particolarmente legata alla sua assistente esecutiva privata Natasha Archer, che lavora con lei dal 2007, ed è stata vista uscire dalla London Clinic, dove la Principessa si è sottoposta all’operazione per il tumore, scoperto a inizio 2024.

Meghan Markle, le accuse di bullismo

A differenza dei Principi del Galles sembra che i Duchi di Sussex non avessero lo stesso rapporto famigliare con i membri del loro staff, quando si trovavano in Inghilterra: “Profondo scontro di filosofie… Abituata alla cultura del servizio di Hollywood: ottenere esattamente ciò che voleva ogni volta che voleva in quel modo famoso detto da Harry”.

Secondo quanto riportato dal biografo Christian Jones al The Sun, William d’Inghilterra sarebbe: “Andato su tutte le furie” dopo che lo staff del Palazzo avrebbe accusato la cognata di bullismo, eventualità, questa, sembra smentita da Harry d’Inghilterra.

In ogni caso sembra che i dipendenti americani della Duchessa abbiano un diverso parere su di lei, che organizzerebbe, insieme al marito, delle serate con i suoi collaboratori per conoscerli meglio.