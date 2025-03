Kate Middleton e William “prendono spunto dal libro di Harry e Meghan”: il nuovo approccio

Fonte: IPA William e Kate

Può la rigida etichetta reale cambiare con il tempo? Sembrerebbe di sì, anche per personaggi integerrimi e fedeli a se stessi come William e Kate Middleton. Secondo alcune fonti del Palazzo i Principi del Galles avrebbero recentemente cambiato le proprie abitudini, soprattutto nei rapporti con i propri concittadini. Anche se i due reali sono sempre stati attenti alle esigenze dei propri sudditi e disponibili a partecipare ad eventi pubblici di interesse nazionale, sembrerebbe, secondo alcuni esperti, che i due siano diventati più “tattili” negli ultimi mesi. E da chi avrebbero preso esempio? Spuntano i nomi di Harry e Meghan.

Kate e William “prendono spunto dal libro di Harry e Meghan”

Kate Middleton e William avrebbero dunque mostrato un atteggiamento più “rilassato e intimo” durante gli impegni pubblici delle ultime settimane. Ad affermarlo è la commentatrice reale Charlene White, parlando al podcast Talking Royal. A colpire maggiormente nel loro rinovato approccio con i propri sudditi è la vicinanza di modi con Harry e Meghan Markle. Un parallelismo quantomeno problematico considerando l’attuale posizione dei Duchi del Sussex rispetto alla famiglia reale.

Charlene White ha notato che il Principe e la Principessa del Galles sembravano più “tattili del solito” durante la loro recente visita in Galles, rispecchiando il comportamento apertamente affettuoso mostrato dai Sussex agli Invictus Games. Lizzie Robinson, un’esperta reale che si è unita al Principe e alla Principessa nel loro viaggio, ritiene che questo approccio più caloroso sia parte di una nuova strategia di William e Kate. Ha detto: “Hanno pubblicato queste immagini sui loro social media di Kate e William che andavano alla stazione ferroviaria tenendosi per mano“.

Ha continuato: “Recentemente abbiamo ricevuto messaggi piuttosto personali pubblicati sui social media. Abbiamo pubblicato un post per San Valentino. Abbiamo poi visto un post molto toccante dal Principe William per il compleanno di Kate. E penso che stiano condividendo un po’ di più di quel lato intimo e personale di quanto forse abbiamo visto in passato da loro.” Charlene è d’accordo, suggerendo che questo stile più aperto rappresenta un modo più “americanizzato” di presentare la famiglia reale.

La strategia di Harry e Meghan funziona?

Sicuramente assumere un atteggiamento più calmo, rilassato e aperto sembra aver funzionato particolarmente bene per Harry e Meghan. Ma Kate e William sono destinati ad ottenere lo stesso risultato? Certo non stupisce che ci provino. Sempre l’esperta Charlene White ha osservato che le manifestazioni pubbliche di affetto del Principe Harry e di Meghan Markle, come tenersi per mano, hanno una buona risonanza con il pubblico americano, tuttavia la reazione nel Regno Unito potrebbe essere diversa.

Ha suggerito: “Da quando [Harry e Meghan] si sono riuniti, tenendosi per mano, essendo molto tattili, molto sdolcinati l’uno con l’altro, abbiamo visto molte cose del genere e va bene, per un mercato americano, potrebbe non funzionare sempre così bene qui, ma va bene nel mercato americano”. Charlene ha aggiunto che forse William e Kate stanno prendendo spunto dal loro libro, notando: “Quindi forse loro [William e Kate] stanno semplicemente seguendo le loro orme, rendendosi conto in realtà che… come amanti della famiglia reale, ci piace vederlo.”