Kate Middleton ha vissuto un 2024 da incubo, visto che a inizio anno le è stato diagnosticato un tumore che adesso è in remissione. La Principessa del Galles ha ripreso, almeno in parte, i suoi appuntamenti per la Corona Inglese e, specialmente negli ultimi mesi, si è mostrata in pubblico con maggiore frequenza.

La sua malattia, però, è stata al centro delle recenti rivelazioni di Jason Knauf, ex dipendente dei Principi del Galles, che ha raccontato anche la reazione del Principe William alla notizia della malattia della moglie.

Kate Middleton, la reazione di William al tumore

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono pronti a mostrarsi nuovamente in pubblico, dopo la meravigliosa vacanza ai Caraibi, che si sono voluti concedere nelle ultime settimane. La Principessa del Galles sembra aver ritrovato la forza per affrontare degli eventi pubblici, dopo essersi sottoposta alle cure per il tumore che l’ha colpita. La malattia della prossima Regina d’Inghilterra e di Re Carlo III ha rappresentato uno dei momenti più complicati della monarchia britannica, ma anche nella vita del Principe William, come rivelato da Jason Knauf, ex segretario alle comunicazioni della coppia dal 2015 al 2021.

Durante un episodio speciale di 60 Minutes Australia, andato in onda domenica 23 febbraio 2025, l’ex dipendente dei Principi del Galles ha parlato della reazione del futuro Re d’Inghilterra alla malattia della moglie: “Entro un paio di settimane, se sei il principe William, scopri che sia tua moglie che tuo padre hanno il cancro. Non potevo crederci. È stato terribile, assolutamente terribile. È il punto più basso in cui io l’abbia mai visto”.

Secondo l’esperto di comunicazione le teorie della cospirazione, che affollavano il web in quel periodo, hanno peggiorato molto la situazione: “Ma il problema era tutta questa folle teoria della cospirazione, iniziata in background online. Era davvero malata? Ma non volevano ancora dire che aveva il cancro perché non l’avevano detto ai bambini e stavano ancora cercando di capire come dirlo ai bambini”.

William e Harry d’Inghilterra, il futuro

Oltre alla malattia di Kate Middleton, Jason Knauf ha affrontato anche un altro tasto dolente degli ultimi anni: la lontananza esistente tra il Principe William e il fratello Harry d’Inghilterra. Secondo l’ex dipendente del Palazzo Reale il legame tra i due Principi è comunque molto forte: “Non posso speculare sul futuro. Hanno ottenuto molto insieme e niente di tutto ciò potrà mai essere portato via. Questa potrebbe essere una famiglia straordinaria di cui tutti possono parlare, scrivere e vedere, essere intervistati e tutto quel genere di cose. Ma alla fine, è una famiglia”.

Jason Knauf ha anche svelato di aver fatto un errore nel momento in cui doveva essere annunciata la nascita della piccola Charlotte d’Inghilterra: “Non lo avremmo annunciato prima di un paio d’ore e avevo questo pezzo di carta dove era scritto il comunicato stampa. Ero fuori con centinaia di giornalisti cercando di fare finta di nulla e poi non sono riuscito più a trovare il pezzo di carta, credo sia caduto da qualche parte nella strada… In quella strada per tutto il tempo c’era un pezzo di carta che diceva che era nata una piccola principessa, a che ora e quanto pesava”.