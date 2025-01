Kate Middleton, la visita segreta a Londra che rimette tutto in discussione

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sarebbe andata segretamente a Londra per visitare la University College School (UCS) di Hampstead che potrebbe diventare la prossima scuola di George. Questo significa che i Principi del Galles non hanno ancora scelto a quale istituto iscrivere il primogenito, malgrado si era dato per certo che sarebbe andato al Marlborough College.

Kate Middleton, l’indecisione sulla scuola di Geroge

Dunque, la visita a Londra di Kate Middleton ha rimesso in discussione il futuro scolastico di George. È da tempo che la Principessa del Galles e William si stanno guardando attorno per trovare la scuola secondaria che risponda al meglio alle loro esigenze circa l’educazione del futuro Re d’Inghilterra.

William e Kate sono combattuti tra il dare un’infanzia normale a George e prepararlo per il suo ruolo futuro con un’istruzione dura e severa. Il Principe propendeva per Eton, mentre sua moglie per il Marlborough College, rispettivamente le scuole che hanno frequentato in gioventù. Dalle ultime indiscrezioni sembrava che Lady Middleton l’avesse spuntata e che George avrebbe seguito le orme della madre.

Ma la visita segreta alla scuola di Londra ha rimesso tutto in discussione. Evidentemente, William e Kate non hanno ancora trovato un accordo soddisfacente tra loro, perché nessuna delle soluzioni proposte riesce a soddisfarlo appieno.

Kate Middleton, perché è andata segretamente a Londra

Così, la ricerca della scuola perfetta per George continua. Durante le feste natalizie la Principessa del Galles è stata sorpresa mentre visitava la University College School (UCS). La scuola privata costa 30.000 sterline all’anno, si definisce come “audacemente accademica”, vanta strutture di livello mondiale e insegnanti di talento, tanto che il 78% dei suoi allievi passa a pieni voti gli esami. Ed è pronta ad accogliere il futuro Re britannico.

L’istituto ha chiuso i battenti appositamente per accogliere la visita di un ospite vip. Si ritiene che questo visitatore d’eccezione sia stata appunto Kate Middleton.

Kate Middleton, la tradizione dei college per gli eredi al trono

Non è insolito che i membri della famiglia reale frequentino un collegio e, per tradizione, è una cosa che ci si aspetta. Pare che Eton sia ormai fuori dai giochi. William aveva molto insistito su quell’istituto, arrivando persino a litigare con la moglie che invece era contraria, perché preoccupata per l’ambiente troppo snob.

Resta invece ancora in lizza l’ex scuola della Principessa del Galles, il Marlborough college che però si trova a più di un’ora di macchina dalla casa di Will e Kate a Windsor. L’istituto costa 59mila sterline l’anno e dispone di un convitto completo.

Forse è proprio la lontananza a spaventare i genitori del Principino, in considerazione anche dello stato di salute della Principessa e degli impegni di Corte. Sarebbe più facile gestire la famiglia se George frequentasse una scuola vicino a casa che gli permetterebbe di non lasciare i genitori.