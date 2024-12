Kate Middleton, George alla scuola statale: è scontro con William

Fonte: IPA Kate Middleton e William

Kate Middleton e William devono prendere una grande decisione sull’istruzione di George. È tempo che cambi scuola, ma sono in disaccordo sull’istituto cui iscriverlo. Anche se adesso ci sono le vacanze di Natale, le discussioni tra marito e moglie non cessano.

Kate Middleton, le preoccupazioni per George

Abbiamo visto Kate Middleton trionfare al concerto di Natale della scorsa settimana, con Louis grande protagonista tra il bigliettino appeso all’albero della gentilezza e la regola infranta dei pantaloni lunghi. La Principessa del Galles è perfino apparsa in tv nello spot promozionale dello spettacolo.

Adesso non la vedremo più in pubblico fino al giorno di Natale, salvo sorprese dell’ultimo momento. Kate è a casa ad occuparsi dei tre figli George, Charlotte e Louis, ma non si limita a gestire la quotidianità casalinga. Infatti, non è stata risolta la questione della scuola del primogenito e futuro Re d’Inghilterra.

Kate Middleton e William, è scontro sulla scuola di George

Su questo punto è da mesi che lei e William discutono, anche animatamente. Il Principe vorrebbe che suo figlio frequentasse Eton, la sua scuola e quella di Harry. Iscrivere lì George sarebbe una sorta di continuità e rispetto della tradizione. È un collegio prestigioso, frequentato dai giovani rampolli britannici.

Infatti, come ha ricordato l’esperta reale Katie Nicholl: “Sappiamo che Harry non ha trascorso un periodo particolarmente felice lì, ma William sì. Amava Eton e lì si trovò bene, poi andò, ovviamente, alla St Andrew’s e lì se la cavò molto bene”. Perciò, William, che ha solo bei ricordi di quella scuola, vorrebbe dare al figlio più grande l’opportunità di fare la sua stessa esperienza.

Ma Kate non è convinta, teme che in quell’ambiente così snob George possa trovarsi male, anzi addirittura essere bullizzato, come era successo a lei da piccola. Lady Middleton propenderebbe per la sua vecchia scuola, che mesi fa aveva visitato, la Marlborough, un istituto pubblico per studenti dai 13 ai 18 anni nel Wiltshire.

Ovviamente William è contrario, non crede che un tale ambiente possa fornire la giusta preparazione al suo successore sul trono. Da qui discussioni spesso, secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia, sfociate in veri e propri litigi. Conclusione? George quest’anno è tornato alla Lambrook, la scuola primaria che frequentano anche sua sorella e suo fratello.

Ma a 13 anni George dovrà per forza frequentare la scuola secondaria. A luglio compirà 12 anni e il tempo stringe, soprattutto se William e Kate scegliessero un istituto esclusivo. Detto che qualunque scuola non si farebbe problemi ad accettare il figlio del Principe del Galles, anche le iscrizioni fossero chiuse da un pezzo.

In ogni caso, William e Kate continuano ad essere in disaccordo. Lui propenderebbe per un collegio altolocato, lei per una scuola pubblica e mista. La Nicholl ha osservato: “Penso che la grande domanda sia: andrà a Eton e seguiranno la tradizione, con George che andrà ovviamente in una scuola maschile, oppure romperanno la tradizione e lo manderanno in una mista?”.

Anche se ora la situazione è in stallo, alla fine i Principi del Galles dovranno prendere una decisione e a quel punto, conclude l’esperta “scopriremo cosa hanno scelto di fare“.