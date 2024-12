Kate Middleton, apparizione a sorpresa in tv ma nessuno la vede

Kate Middleton compare a sorpresa in un video promozionale in tv. Nessuno si sarebbe aspettato di sentire la sua voce dopo il concerto di Natale

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton non avrebbe più dovuto comparire in pubblico fino a Natale, dopo la grande serata Together at Christmas dello scorso 6 dicembre. Ma la Principessa del Galles ha fatto una fugace apparizione in tv. Nessuno l’ha vista, ma tutti l’hanno sentita. Infatti, compare solo la sua voce nello spot del concerto all’Abbazia di Westminster.

Kate Middleton, lo spot in tv

Il concerto di Natale, organizzato da Kate Middleton, ha avuto un enorme successo. Di quello che è accaduto quella sera si conoscono i più piccoli dettagli. Dal bigliettino del Principino Louis che ha commosso mamma Kate all’uomo misterioso seduto con la Famiglia Reale. Sappiamo anche del segreto che sempre il piccolo Louis ha dovuto mantenere per settimane e della regola infranta nel dress code di Corte.

Il grande evento di Natale, come tutti gli anni, sarà trasmesso da ITV in Gran Bretagna la vigilia di Natale, così davvero tutti, e non solo i 1600 invitati all’Abbazia di Westminster, potranno partecipare alla magia del momento.

Per pubblicizzare il programma, è stato così mandato in onda uno spot del concerto di Natale e a sorpresa compare Kate. O meglio, compare la voce di Kate che invitava gli spettatori: “Unisciti a me questa vigilia di Natale, per uno speciale concerto di canti natalizi per celebrare tutti coloro che hanno mostrato amore, empatia e gentilezza nelle loro comunità quest’anno”.

Sentire la voce della Principessa è stata una sorpresa per tutti. Ancora una volta, Lady Middleton è riuscita a stupire i sudditi e i suoi ammiratori e fare loro una cosa molto gradita, come invitarli personalmente a condividere una serata di spettacolo per le famiglie, dove a prevalere sono l’arte e i buoni sentimenti.

Nel video promozionale si vedono Kate e William arrivare coi bambini all’Abbazia di Westminster per assistere alla serata, una delle più importanti per la Principessa del Galles. Poi si vede la famiglia attorno all’albero della gentilezza nel momento in cui Louis lascia il suo bigliettino dove ringrazia i nonni materni per aver giocato con lui e infine sono ripresi i momenti più emozionanti dell’evento con le coreografie ma anche lo stupore dei piccoli spettatori, affascinati dallo spettacolo.

Kate Middleton, le parole sul suo anno più difficile

Al concerto Kate ha scambiato alcune battute con la cantante Paloma Faith, raccontandole della diagnosi di cancro totalmente inaspettata: “Non sapevo che quest’anno sarebbe stato l’anno che ho appena avuto“. E ha proseguito, ricordando come moltissime altre persone, esattamente come lei, hanno attraversato periodi difficili: “L’imprevisto, esattamente. Ma penso che molte persone quest’anno abbiano avuto momenti così difficili”.