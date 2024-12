Kate Middleton rompe la tradizione con Louis. Nuovo scontro con William

Kate Middleton infrange per la prima volta il dress code di Palazzo con il Principino Louis. E William non è d'accordo

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha rotto un’altra tradizione reale durante il concerto di Natale. Un dettaglio che in un primo tempo è passato inosservato e che riguarda suo figlio Louis, il più piccolo di casa. Per lui la Principessa del Galles ha infranto il dress code di Corte, non era mai successo prima. E William non è molto d’accordo.

Kate Middleton infrange il dress code per Louis

Louis è stato uno dei grandi protagonisti del concerto di Natale organizzato da sua mamma Kate Middleton. Infatti, tutti hanno parlato del suo biglietto commovente per i nonni materni, appeso all’albero di Natale. Poi la Principessa del Galles ha raccontato del segreto che il suo terzogenito ha saputo mantenere circa la sorpresa per sua sorella Charlotte dei balletti durante il concerto.

Infine, per Louis Kate ha rotto con la tradizione della Famiglia Reale circa l’abbigliamento dei bambini. Per la prima volta Louis si è presentato in pubblico con un completo giacca, pantaloni lunghi e cravatta, coordinato a quello di suo fratello George. Apparentemente non ci sarebbe nulla di strano. In effetti è raro vedere un bambino di 6 anni in completo. Ma il punto è proprio questo.

Fonte: IPA

Secondo il dress code di Corte i bambini della Famiglia Reale fino all’età di 7 anni devono indossare i pantaloni corti. L’esperto di galateo William Hanson ha spiegato questa regola che appare un po’ superata oggi: “I genitori delle classi alte e medio-alte credono che i bambini piccoli debbano avere l’aspetto di bambini piccoli e quindi cercano di far sì che i loro figli appaiano carini e innocenti il ​​più a lungo possibile“. E ha proseguito: “È uno dei tanti indicatori di classe silenziosi che abbiamo in Gran Bretagna. I pantaloni sui ragazzi sono considerati un po’ suburbani”.

Così, anche il fratello maggiore di Louis, George, ha debuttato coi pantaloni lunghi a 7 anni. E lo stesso è stato per suo padre William e per lo zio Harry.

Kate Middleton e William in disaccordo

Dunque, Kate per il terzogenito ha fatto uno strappo alla regola. Forse si è preoccupata delle basse temperature e ha pensato che erano meglio dei pantaloni lunghi per suo figlio, anche se ha solo 6 anni.

Sta di fatto che è stata infranta un’altra tradizione del Palazzo e questo a William pare non sia piaciuto molto. Già lui e Kate discutono per la scuola di George e adesso anche l’abbigliamento di Louis pare sia diventato oggetto di contesa. Ma è evidente che Lady Middleton ha avuto la meglio sul marito. E questo cambiamento nel dress code non ha suscitato alcuna polemica o protesta. Si può dire che è passato inosservato.