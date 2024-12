Kate Middleton, l’uomo misterioso che le ruba la scena al concerto di Natale

Fonte: IPA Kate Middleton e l'uomo misterioso al concerto di Natale

Kate Middleton ha incantato il mondo con il tradizionale concerto di Natale, ma qualcosa, o meglio qualcuno, ha distratto l’attenzione dalla Principessa del Galles, un uomo affascinante e misterioso seduto proprio dietro di lei e accanto alla cugina di William, Zara Tindall, nella Abbazia di Westminster.

Kate Middleton, il messaggio segreto nel fiocco

Kate Middleton ha catalizzato l’attenzione di tutti quando si è presentata al concerto di Natale con il cappotto rosso, il tipico colore delle Feste, firmato Sarah Burton per Alexander McQueen. Si tratta di un capospalla riciclato che la Principessa del Galles ha sapientemente rinnovato con un bel fiocco in velluto nero al collo. Un accessorio che certo non passava inosservato, data la sua grandezza e la posizione centrale.

Un dettaglio che ha dato un tocco natalizio al look di Kate ma che anche voleva veicolare un messaggio importante. Infatti, è stato interpretato come un omaggio ai nastri, indossati in vari colori, simboli del supporto alle persone malate di cancro, di qualsiasi tipo esso sia. Come è noto, la Principessa del Galles ha dovuto lottare contro un tumore nei mesi scorsi, sottoponendosi a chemioterapia preventiva.

Questa esperienza drammatica le ha fatto cambiare prospettiva nella vita e l’ha resa particolarmente sensibile nei confronti di chi come lei ha a che fare con questo tipo di patologie. Tra l’atro, proprio qualche giorno fa è morta Liz, la ragazza con un cancro allo stadio terminale, che Kate e William avevano incontrato a Windsor lo scorso ottobre.

Kate Middleton, un uomo misterioso seduto dietro di lei

Kate dunque è stata al centro dell’attenzione durante il concerto di Natale, così come lo sono stati i suoi figli, George, Charlotte e Louis. In particolare quest’ultimo col suo significativo bigliettino per i nonni.

Ma proprio perché tutti gli occhi erano puntati sulla Principessa del Galles, non si è potuto fare a meno dell’uomo sconosciuto che era seduto proprio una fila dietro a lei. Più precisamente era posizionato dietro al Principino Louis e accanto a Zara Tindall, figlia della Principessa Anna e cugina di William e Harry. Dunque, deve essere una persona molto vicina alla Famiglia Reale. Ma praticamente nessuno lo conosce.

Eppure il suo fascino non è passato inosservato: capelli scuri, occhiali, viso deciso, cappotto scuro, cravatta e una sciarpa fantasia. Qualcuno sui social lo paragona a Superman, Kent Clark. Chi è questo uomo misterioso che è spesso presente agli eventi istituzionali della Famiglia Reale.

Chi è George, l’uomo che ha affascinato tutti al concerto di Natale

Questo tipo affascinante altri non è che George, il marito di Lady Rose Gilman, imparentata con il Re. Lady Rose e George sono stati visti a numerosi eventi con la Famiglia Reale. Erano presenti all’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla. E George al concerto di Natale 2023 sedeva in una posizione simile a quella di quest’anno.

Sebbene abbiano legami coi Windsor, sia Rose che George hanno lavori normali. Lei si occupa di cinema e ha nel suo curriculum film come Harry Potter.

La coppia si è sposata nel luglio 2008 nella Queen’s Chapel di St James’ Palace. Per l’occasione Lady Rose indossava la tiara Iveagh, donata alla Regina Mary. Kate era presente alle loro nozze, anche se ancora non era sposata con William. Per altro, il Principe non c’era perché impegnato in una missione come pilota nei Caraibi. Rose e George hanno due figli, Lyla, 14 anni, e Rufus, 12 anni.