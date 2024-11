Kate Middleton, niente ricevimento a Palazzo per lei e la tiara proibita

Kate Middleton non parteciperà al banchetto di Stato per l'emiro del Qatar, i medici glielo hanno proibito: quest'anno non indosserà la tiara

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton quest’anno non indosserà la tiara, perché ha perso l’ultima occasione in cui avrebbe potuto sfoggiarla. Infatti, il Palazzo ha comunicato che non sarà presente al ricevimento di Stato in onore dello sceicco del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e della sua prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, che si terrà a Kensington Palace il prossimo 3 dicembre. È quasi certo che i medici glielo abbiano proibito.

Kate Middleton, vietato il banchetto di Stato con l’emiro del Qatar

Martedì 26 novembre il Palazzo ha annunciato che Kate Middleton sarà presente alla cerimonia di benvenuto per l’emiro del Qatar e sua moglie in viaggio di Stato a Londra, unendosi così a Carlo, Camilla e William. La Principessa del Galles prenderà parte alla sfilata in carrozza, al saluto della Guardia Reale e anche al pranzo ufficiale.

Come è noto, Kate ha ripreso gradualmente il lavoro dopo la diagnosi di cancro. Lady Middleton ha partecipato a diverse riunioni di lavoro a porte chiuse, alcune delle quali per organizzare il grande concerto di Natale, è uscita una volta con William e ha presenziato alle cerimonie del Remembrance Day. La sua presenza a Londra, accanto a Re Carlo e alla Regina Camilla, per accogliere l’emiro segna dunque il secondo grande impegno ufficiale dopo la fine della chemioterapia.

In considerazione dell’annuncio di Palazzo, molti speravano che la Principessa del Galles prendesse parte anche alla cena di gala a Kensington Palace. In queste occasioni, le donne della Famiglia Reale sono solite indossare abiti da sera di rappresentanza , onorificenze e la tiara.

Kate abitualmente si fa vestire da Jenny Packham o da Alexander McQueen e indossa uno dei diademi che la Corona le ha messo a disposizione, spesso l’abbiamo vista con la Lover’s Knot Tiara di Lady Diana.

Kate Middleton, perché non indosserà la tiara quest’anno

Ma la Principessa non avrà occasione di indossarla, infatti non parteciperà alla cena di Stato a Kensington Palace, lasciando William ancora una volta da solo. Infatti, non aveva accompagnato il marito nemmeno al ricevimento per il Corpo Diplomatico a Buckingham Palace che si è tenuto qualche settimana fa.

Dunque, saltando l’appuntamento serale del prossimo 3 dicembre, difficilmente Kate avrà modo di indossare una tiara quest’anno.

È probabile che i medici le abbiano fortemente consigliato di non presenziare al banchetto con l’emiro per evitare di stancarsi troppo. Di solito queste serate durano molte ore, ci si espone al freddo ed è consigliabile evitare complicanze nelle condizioni di Kate.

In questo momento per lei la priorità è la salute. Lo ha detto lei stessa nel video in cui annunciava il suo ritorno alla vita pubblica: “Farò di tutto per non ammalarmi di nuovo“. Secondo fonti vicine alla Principessa, lei fa solo quello che le dicono i medici. Evidentemente l’equipe che la sta seguendo, le ha proibito di sottoporsi allo stress che comporta una serata di gala. Dunque, niente cena con l’emiro e niente tiara per quest’anno. Anche perché Lady Middleton non può rischiare di ammalarsi quando manca davvero poco all’appuntamento con il concerto di Natale, previsto il prossimo 6 dicembre, dato che è lei ad organizzarlo.