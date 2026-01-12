Kate Middleton, perché tutti parlano (e vogliono) la sua nuova borsa preferita

La Principessa del Galles l’ha indossata più volte in pubblico e ha già acceso il desiderio globale: la nuova borsa di Kate Middleton è l'accessorio must have di questa stagione

Kate Middleton ha scelto la sua nuova borsa preferita per il 2026. Glamour e trendy, come sempre. E sfoggiata in più di un impegno pubblico che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane. Un accessorio che non è passato inosservato agli occhi degli osservatori reali e degli appassionati di stile. Piccola, sofisticata e sorprendentemente contemporanea, già must have per ogni it-girl.

Kate Middleton e la nuova borsa DeMellier London

La nuova borsa preferita di Kate Middleton è la Small Hudson del brand DeMellier London. Una borsa a mano in suede moka, la tonalità di questa stagione, “progettata per dare forza, realizzata per durare”, come fa sapere il brand.

Una borsa che segue perfettamente una delle tendenze del momento, quella della borsa scamosciata.

Simbolo di una nuova idea di eleganza, meno pretenziosa e più rilassata, tanto da conquistare il cuore delle fashioniste e di una Principessa sempre attenta allo stile così come è Catherine.

La Small Hudson è realizzata artigianalmente in pelle italiana certificata gold standard, impreziosita da una tracolla con effetto cintura e da un lucchetto placcato oro che strizza l’occhio al lusso classico.

Ciò che rende la borsa DeMellier attraente è la sua struttura: compatta, architettonica e realizzata in modo impeccabile, ma comunque pratica per l’uso quotidiano. È dotata di un manico superiore che garantisce raffinatezza e femminilità, oltre a una tracolla staccabile per i momenti in cui è necessario avere le mani libere.

La particolarità di questa borsa è la sua versatilità. È abbastanza classica per gli impegni reali, ma allo stesso tempo moderna per tutti i giorni. E poiché proviene da un marchio britannico che affonda le sue radici nell’artigianalità, si allinea perfettamente con l’impegno costante di Kate nello scegliere pezzi significativi e duraturi.

In più è indubbiamente uno di quei rari pezzi che rende ogni outfit curato, anche quello più semplice.

Contiene solo l’essenziale: telefono, porta carte, chiavi, un gloss, il che si adatta perfettamente all’approccio distinto e senza eccessi di Kate nel vestire. E il prezzo non è inaccessibile, anzi: sul sito ufficiale è venduta a 480 euro, anche se al momento è possibile solo preordinarla.

Quando Kate Middleton ha sfoggiato la Small Hudson

Kate Middleton ha sfoggiato la borsa Small Hudson per la sua visita al Charing Cross Hospital dello scorso 8 gennaio. Per tale impegno ha optato per un tailleur bordeaux firmato Roland Mouret, essenziale e deciso.

La Principessa aveva scelto questa borsa anche qualche settimana prima, per la tradizionale funzione natalizia nella chiesa di Sandringham, abbinandola a un cappotto sartoriale a quadri di Blazé Milano, una gonna plissé Gucci coordinata e stivali scamosciati marroni firmati Gianvito Rossi.

Un look che univa rigore reale e modernità, sapientemente calibrato tra tradizione e contemporaneità.

Il primo avvistamento della nuova borsa risale però a novembre, durante la visita alla Anna Freud Centre, l’associazione benefica dedicata alla salute mentale dei bambini.

In quell’occasione, la Small Hudson accompagnava un abito midi azzurro di Emilia Wickstead, con colletto a camicia, vita definita e delicato motivo pied-de-poule: un insieme che raccontava una Kate attenta, empatica, ma sempre impeccabilmente chic.

La Principessa del Galles continua così a costruire un’estetica fatta di scelte coerenti e ripetute, dove anche una borsa – indossata più volte ma in contesti diversi – diventa una dichiarazione di stile attento e consapevole. E soprattutto sempre al passo coi tempi.

