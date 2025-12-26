Kate Middleton con il cappotto riciclato da 2000 euro per il Natale a Sandringham

IPA Kate Middleton alla messa di Natale di Sandringham

La messa di Natale a Sandringham è una tradizione importante per la famiglia reale inglese, che, tutti gli anni, si riunisce per la celebrazione. In un anno complicato come quello appena passato, la corona si è mostrata unita nelle avversità partecipando (quasi) al completo alla cerimonia del 25 dicembre. Assenti il Principe Harry e Meghan (come previsto) e assente Andrea (ormai ex Principe), lasciato in disparte anche dalle figlie, che hanno preferito seguire Re Carlo, lasciando il padre solo nel giorno di festa. A brillare però, sopra gli scandali e sopra i chiacchiericci, è stata Kate Middleton, che per l’occasione ha sfoggiato un look riciclato e un sorriso contagioso.

Kate Middleton, il Natale a Sandringham con il cappotto da 2000 euro

La Principessa del Galles è infatti apparsa in forma smagliante alle messa di Natale a Sandringham. Con passo sicuro si è destreggiata tra i presenti, stringendo mani e distribuendo sorrisi. Ha così guidato il marito, il Principe William e i figli, George, Charlotte e Louis, con invidiabile sicurezza dentro e all’esterno della chiesta. Sono stati anni difficili per Kate Middleton, in cui la diagnosi di cancro è pesata notevolmente sulla sua vita e su quella della sua famiglia. Per tutti è stato sicuramente un piacere rivederla così piena di energie portare ancora alto il suo stile inimitabile.

La Principessa non ha mai nascosto la sua passione per gli stilisti britannici, per i colori versatili e per fantasie e silhouette classiche. Anche per la solenne celebrazione religiosa di Natale non è stata da meno: ha infatti indossato un cappotto midi Lahloo Anyway di Blaze Milano, che aveva già indossato in altre quattro occasioni.

Per quanto riguarda gli accessori, ha optato per un fascinator color cioccolato decorato con un fiocco di neve di Juliette Millinery, con una sciarpa di seta marrone e beige intorno al collo, completando il tutto con degli splendidi stivali color cioccolato, perfettamente coordinati con il copricapo.

Il significato del look (e il costo)

Sembra che il cappotto indossato da Kate in così tante occasioni pubbliche, sia stato disegnato apposta per lei. I cappotti Blaze Milano costano circa 1.800 sterline, quindi è lecito supporre che il cappotto di Kate abbia avuto un costo simile (se non maggiore). Il marchio è stato fondato nel 2013 dalle stiliste Corrada Rodriguez d’Acri, Delfina Pinardi e Maria Sole Torlonia ed è noto per il suo capo simbolo d’élite, il blazer. Il marchio considera i blazer “un simbolo di potere, eleganza e tradizione“.

Il look in morbido tartan della Principessa del Galles ha due scopi significativi: non solo la stampa rende omaggio alla Scozia e alle sue origini, ma i caldi colori scuri hanno permesso alla figlia di risplendere. Dopo che la Principessa Charlotte ha suonato il pianoforte durante la cerimonia di canti natalizi Together at Christmas venerdì 5 dicembre, sembra che sua madre stia usando il suo stile per segnalare che sta iniziando a lasciare spazio alla bambina di dieci anni per assumere il suo ruolo e i suoi doveri in pubblico.

