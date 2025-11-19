Re Carlo, il ricevimento a Palazzo senza Kate Middleton e la tiara della discordia di Camilla

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Regina Camilla

Re Carlo ha dovuto rinunciare a Kate Middleton per l’annuale ricevimento del corpo diplomatico che generalmente si tiene ogni fine novembre a Palazzo. Ma ha avuto al suo fianco William e naturalmente la Regina Camilla che ha indossato la tiara che Eugenia di York, figlia di Andrea e Sarah Ferguson, portò al suo matrimonio. Una scelta discutibile quella della Sovrana, visto lo scandalo che ha travolto l’ex Duca di York.

Kate Middleton, assente al ricevimento del corpo diplomatico

Dunque, Re Carlo ha permesso a Kate Middleton di saltare il ricevimento del corpo diplomatico che si è tenuto martedì sera 18 novembre al Castello di Windsor, dato che Buckingham Palace è ancora inagibile a causa dei notevoli lavori di ristrutturazione cui è sottoposto.

Il motivo di questa assenza è abbastanza chiaro: la Principessa del Galles ha dovuto presenziare nello stesso giorno al Future Workforce Summit dove ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo due anni. Un appuntamento di lavoro molto importante e che l’ha impegnata per l’intera giornata. Dunque, non avrebbe avuto materialmente il tempo per prepararsi al ricevimento e d’altro canto nessuno avrebbe potuto sostituirla al Summit.

Non solo, Lady Middleton e consorte sono attesi al Royal Variety Performance mercoledì 19 novembre. Anche in considerazione di questo impegno serale, la Principessa, in accordo col Re, ha preferito restarsene a casa.

Perciò, Kate era più che giustificata a non essere presente al gala, dove comunque c’era suo marito William.

È dal 2023 che Lady Middleton non partecipa a questo ricevimento. L’ultima volta aveva incantato indossando un abito rosa scintillante di Jenny Packham e la tiara della Regina Mary. Nel 2024 non presenziò perché aveva appena terminato la chemioterapia e il suo rientro ai doveri pubblici fu graduale.

Getty Images

Re Carlo, Camilla in bianco con la tiara di Eugenia di York e i capelli cotonati

Ma come detto, anche se Carlo ha dovuto fare a meno di Kate, ha potuto contare sulla presenza di suo figlio e futuro Re, William, e naturalmente della sua consorte Camilla.

La Regina si è presentata al ricevimento con un look che rispettava perfettamente il protocollo. Infatti, ha indossato un lungo abito bianco, colore delle Sovrane, finemente ricamato, con maniche lunghe e gonna a campana, di Fiona Clare, la stilista che la veste in tutte le occasioni formali.

Getty Images

Ha fatto scalpore però la scelta della tiara. Infatti Camilla portava la tiara Greville Emerald Kokoshnik, nota per essere il diadema scelto da Eugenia di York per il giorno del suo matrimonio.

Il gioiello dunque riporta subito alla mente la recente caduta in disgrazia di Andrea e Sarah Ferguson e forse è stato indelicato sceglierlo proprio mentre la vicenda è ancora su tutti i giornali. Non è chiaro il motivo che abbia indotto la Regina consorte a sfoggiarlo in questa occasione così formale, anche perché Carlo è stato più volte contestato per essere troppo morbido con suo fratello.

Getty Images

La tiara in questione fu realizzata da Boucheron per Dame Margaret Helen Greville nel 1919, nello stile “kokoshnik” di moda all’epoca e diffuso dalla Corte imperiale russa.

Altro dettaglio particolare del look di Camilla, i capelli cotonati. La pettinatura della Regina era decisamente gonfia e ricordava le capigliature degli anni Sessanta: un po’ troppo esagerata.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!