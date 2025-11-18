Kate Middleton, il suo potente messaggio nel primo discorso dopo il cancro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton è tornata in pubblico e ha pronunciato il suo primo discorso dopo due anni, ossia da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro. La Principessa del Galles ha lanciato un importante messaggio che parla d’amore e di unità.

Kate Middleton, il primo discorso dopo due anni

In attesa di vederla al Royal Albert Hall, Kate Middleton si è presentata al Future Workforce Summit, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood. L’evento, ospitato a Londra, è stato definito il “primo del suo genere” e riunisce i leader aziendali più influenti del Regno Unito per promuovere iniziative a sostegno della prima infanzia.

Come è noto, Kate è promotrice di progetti che riguardano i primi anni di vita. Durante l’incontro, la Principessa del Galles ha tenuto un discorso in cui ha presentato l’amore come la cosa più importante che “determina in modo fondamentale chi diventiamo e come prosperiamo da adulti”.

Si tratta del primo discorso pubblico che la futura Regina ha tenuto da due anni, ossia da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro che l’ha costretta a fermarsi per un anno per potersi curare.

Kate ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale dell’amore come ingrediente determinante nella formazione degli individui: “È questa trama, la trama dell’amore, che forma il mondo emotivo di un bambino e diventa il fondamento, il tessuto stesso della resilienza e del senso di appartenenza. La casa dovrebbe essere lo spazio in cui amore, sicurezza e ritmo permettono a un bambino di prosperare. Una casa amorevole ci insegna in ultima analisi come amare e come prenderci cura, ma ogni ambiente ha il potenziale per plasmare i nostri cuori.

Ognuno di voi interagisce con il proprio ambiente: una casa, una famiglia, un’azienda, una forza lavoro, una comunità. Questi sono gli ecosistemi che voi stessi contribuite a tessere. Immaginate un mondo in cui ognuno di questi ambienti fosse costruito sul valore del tempo e della tenerezza tanto quanto della produttività e del successo.”

La Principessa si è rivolta poi ai leader delle aziende, spronandoli a trovare il giusto equilibrio tra profitti e impatto sociale. “Come leader aziendali, vi troverete ad affrontare la sfida quotidiana di trovare l’equilibrio tra redditività e impatto sociale. Ma le due cose non sono, e non dovrebbero essere, incompatibili. Al Centre for Early Childhood, crediamo di dover fare tutto il possibile per creare le condizioni affinché l’amore possa prosperare. È così che investiamo nel nostro futuro.

Ogni bambino merita rispetto e sicurezza, e chiunque si prenda cura di lui merita riconoscimento e apprezzamento. Ogni atto di cura crea comunità perché siamo tutti essenzialmente tessitori dello stesso tessuto. Credo nel restituire dignità al lavoro silenzioso, spesso invisibile, della cura, dell’amare bene, mentre cerchiamo di costruire una società più felice e sana. Siete qui perché vi importa, quindi grazie”.

Kate Middleton, look da working girl

Kate si è presentata al summit con il perfetto look da working girl, anche se non è il suo migliore. La Principessa ha indossato un tailleur pantaloni grigio chiaro, un colore che non valorizza specialmente ora che ha schiarito i capelli, e lo ha abbinato a una raffinata camicia con jabot.

