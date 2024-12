Kate Middleton in rosso fuoco al concerto di Natale

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è arrivata alla Abbazia di Westminster vestita di rosso. Quest’anno ha abbandonato il look monocolore per dare spazio a dettagli natalizi come un grosso fiocco nero e la sua maxi gonna scozzese. Semplicemente bellissima.

Fonte: Getty Images

Dopo tanta attesa finalmente è arrivato il momento. Kate Middleton è arrivata alla Abbazia di Westminster per accogliere i suoi ospiti ed è raggiante più che mai, sembra davvero in splendida forma e finalmente serena. Non era così nemmeno martedì scorso quando è tornata in pubblico per accogliere l’emiro del Qatar e sua moglie.

Anche per il concerto di Natale, Kate si è affidata ad Alexander McQueen, da sempre uno dei suoi brand preferiti. Suo era il cappotto rosso granata dell’altro giorno, suo è il cappotto rosso fuoco di oggi.

In aggiornamento