Kate Middleton in carcere con lo stesso look di un mese fa. E scoppia la polemica

Kate Middleton in visita a un carcere indossa praticamente lo stesso look di un mese fa. Scoppia la polemica e il Palazzo interviene

Fonte: PA Media Kate Middleton

Kate Middleton è tornata nuovamente in pubblico. L’occasione è la visita a una prigione femminile dove ha incontrato le detenute che usufruiscono di un centro d’accoglienza, interno al carcere, per mamme e i loro bambini. La Principessa del Galles si è presentata con un outfit sulle tonalità bordeaux, molto elegante ma già visto, come se Lady Middleton tendesse a riproporre sempre gli stessi abbinamenti, senza badare troppo alla creatività e al rinnovamento.

Kate Middleton, visita in carcere

Dopo la notizia che lei e William non parteciperanno alla cerimonia dei Bafta, Kate Middleton è uscita per recarsi all’HMP Styal nel Cheshire, un carcere femminile, in quanto patrona dell’Action for Children. L’ente benefico offre uno spazio dedicato alle neomamme e alle future mamme che stanno scontando una pena detentiva o sono in attesa di giudizio.

Le detenute vivono in un’area separata dell’istituto e sono supportati nella cura dei loro bambini da personale carcerario qualificato e da operatori specializzati nella prima infanzia e nel sostegno alla famiglia.

Kate Middleton, sempre con lo stesso look da 2.2776 euro

Kate si è presentata all’appuntamento di lavoro con un outfit perfetto per lei, esattamente nel suo stile. Uno stile essenziale che ultimamente sta riproponendo troppo spesso. La Principessa sembra indossare esattamente lo stesso outfit con cui lo scorso gennaio ha visitato l’ospedale dove si è curata contro il cancro.

La mise è composta dal cappotto lungo e sciancrato, in tweed burgundy di Blaze Milano. Sotto al capospalla si notano un lupetto e una gonna lunga in lana, bordeaux, il colore di tendenza di questo autunno-inverno, rispettivamente di Gabriela Hearst e di Edeline Lee. L’insieme vale circa 2.2.776 euro.

Nella visita in carcere, Kate ha abbinato il completo ai suoi stivali alti in suede burgundy che ha riciclato più volte negli ultimi tempi. I capelli lucidissimi e voluminosi sono lasciati sciolti e al lobo porta degli orecchini con piccole perle bianche e oro.

Kate Middleton, polemica sui look

La Principessa ha sempre riciclato i suoi abiti, ma aveva di solito l’accortezza di riproporli dopo un po’ di tempo e magari cambiando accessori e dettagli.

Proprio in questi giorni infuria la polemica sui suoi look, dopo la notizia che il Palazzo non avrebbe dato informazioni sui brand indossati da Kate. Questa decisione ha suscitato una serie di interrogativi sul perché di questo cambio d’atteggiamento.

La discussione si è accesa a tal punto che Kensington Palace ha dovuto rilasciare una dichiarazione ufficiale con la quale ha affermato che non è cambiato nulla rispetto a prima. Non c’è “nessun cambiamento nel nostro approccio alla condivisione delle informazioni” sugli abiti della Principessa del Galles.

Il portavoce di Kensington Palace ha confermato – con una mossa insolita – di essere la fonte delle dichiarazioni contenute in un articolo del Sunday Times che per primo riportava affermazioni secondo cui i dettagli dell’outfit di Kate non sarebbero più stati divulgati regolarmente dal suo ufficio stampa.