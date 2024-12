Kate Middleton, il cambio d’abito di cui nessuno si è accorto

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton è stata protagonista di un cambio di look nel giro di poche ore di cui nessuno si è accorto. L’occasione è stata la visita dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, e di sua moglie la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani a Londra.

Kate Middleton, lo strategico cambio di look

Kate Middleton, insieme a William e a Re Carlo, ha accolto gli illustri ospiti martedì 3 dicembre, partecipando con loro a una serie di eventi nella stessa giornata. La Principessa del Galles li ha ricevuti all’esterno scortandoli in carrozza fino al Palazzo per la rassegna della Guardia d’Onore.

Kate ha scelto un look rosso granata in omaggio alla bandiera del Qatar, che è stato studiato nei minimi dettagli. Era composto da un cappotto doppiopetto di Alexander McQueen, un cappello col fiocco dello stesso colore, degli stivali di Gianvito Rossi e una borsa Chanel.

Poi William e Kate hanno visitato una mostra allestita all’interno del Palazzo con oggetti preziosi provenienti dal Qatar. Al tour si è unita anche Camilla che ha evitato le cerimonie all’esterno a causa di un’infezione toracica che si è rivelata essere una forma di polmonite.

All’interno delle sale del Palazzo è avvenuto il cambio d’abito segreto. Infatti, mentre Kate si muoveva tra le teche, nessuno si è accordo che il suo look era diverso. Infatti, la Principessa indossava sempre un lungo cappotto granata e gli stessi accessori, vale a dire il cappello e la collana e gli orecchini di perle che portava durante la cerimonia di benvenuto.

Fonte: Getty Images

Eppure osservando i dettagli del suo look, qualcosa non torna. Insomma, bisogna aguzzare la vista e cercare le pur minime differenze e a quel punto è evidente che Kate ha cambiato vestito.

Kate Middleton, trova le differenze nei look

Innanzitutto, Lady Middleton ha sostituito gli stivali con delle décolleté in suede, sempre bordeaux e sempre di Gianvito Rossi, ma anche il cappotto è diverso. Quello che portava all’esterno era a doppiopetto con bottoni neri, e tasche laterali. Quello che indossava all’interno non era a doppiopetto ma aveva una chiusura a scialle e una mezza cintura, fissata sui fianchi da due bottoni dorati.

Dunque, Kate ha cambiato mise ma ha fatto in modo che nessuno se ne accorgesse, almeno come primo impatto. Probabilmente, la Principesse del Galles ha voluto coprirsi molto bene durante le cerimonie esterne per proteggersi dal freddo, anche in considerazione del fatto che il cancro e le cure l’hanno indebolita, ma all’interno avrebbe avuto troppo caldo. Da qui la decisione di cambiarsi, ma senza dare nell’occhio.

Fonte: Getty Images

Tra l’altro, il protocollo di Corte impedisce ai membri della Famiglia Reale di togliersi in pubblico cappotti e giacche, perciò per farlo devono avere a loro disposizione una stanza privata. Evidentemente a Palazzo non era un problema trovarne una.