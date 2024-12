Kate Middleton, William al pranzo di Natale senza di lei e il segreto di Louis

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton ha letteralmente trionfato col suo Together at Christmas, tanto che a distanza di giorni si continua a parlare del concerto di Natale e nuovi dettagli della serata trapelano, come ad esempio quello che il principino Louis era impaziente di dire a sua sorella Charlotte. Intanto, la Principessa del Galles si è ritirata dalla scena pubblica. Non la rivedremo più fino al 25 dicembre, mentre William è costretto ad andare al pranzo di Natale con le famiglie dei militari senza di lei.

Kate Middleton, il segreto di Louis

Dopo aver svelato l’identità dell’uomo misterioso seduto dietro di lei e dopo aver scoperto tutto del suo look rosso firmato Alexander McQueen, Kate Middleton ha rivelato quello che suo figlio Louis non vedeva l’ora di dire a sua sorella Charlotte durante il concerto di Natale.

La Principessa ha infatti raccontato che il Principino l’aveva sentita dire, mentre beveva il tè, che durante il concerto nella Abbazia di Westminster ci sarebbero stati dei balletti. Kate lo ha pregato di mantenere il segreto e di non dire nulla a Charlotte, perché si trattava di una sorpresa per lei. Infatti, la Principessina adora la danza classica. Louis ha promesso alla mamma che non le avrebbe detto niente.

Fonte: IPA

Kate ha commentato: “Per quanto tempo ha mantenuto il segreto, due settimane? Direi che è molto per un bambino di sei anni”. Ma arrivato il giorno del concerto, il terzogenito dei Principi non vedeva l’ora di rivelare alla sorella la sorpresa e la mattina mentre stava per accompagnarli a scuola, ha raccontato Lady Middleton, Louis le ha chiesto: “Per favore mamma, posso dirglielo? Sto scoppiando!“.

Ma il piccolo è stato bravissimo e ha resistito fino a sera, almeno così crede sua madre. Infatti, ha raccontato che ha chiesto a Charlotte se sapeva qual era la sorpresa della serata e sua figlia le ha risposto che non ne aveva idea.

William al pranzo di Natale senza Kate Middleton

Fonte: IPA

Dunque, il concerto di Natale è stato un trionfo in tutti i sensi. Kate è stata molto soddisfatta del risultato e anche i suoi figli sono rimasti entusiasti della serata. Adesso la Principessa del Galles non ha altri impegni importanti cui prendere parte, fino alla messa di Natale la mattina del 25 dicembre.

Fonte: IPA

Ma William ha un’agenda piuttosto fitta. Dopo essere tornato da Parigi, ha partecipato il 10 dicembre al pranzo di Natale con le famiglie dei militari. Ovviamente senza Kate.

Il Principe del Galles è stato accolto nella caserma Picton dalla mascotte, ossia dall’ariete Derby. Poi ha raggiunto i suoi ospiti nella mensa allestita per il pranzo di Natale dove ha chiacchierato con le famiglie dei militari. Un bambino di 10 anni gli ha consegnato un disegno che lo ritraeva. Ha scherzato con il piccolo e poi ha piegato il foglio e lo ha messo in tasca.

Fonte: IPA

Qualcuno gli ha chiesto come trascorrerà le vacanze e William ha risposto: “Spero di fare lunghe passeggiate nel Norfolk con il cane”, anche se poi a un altro tavolo ha parlato del Natale con la sua famiglia: “45 persone chiuse in una stanza anche se sparse”. Il Principe si è molto divertito ad ascoltare i bambini e le loro richieste a Babbo Natale.