Kate Middleton rompe la tradizione di Natale e dà un grande dispiacere a Re Carlo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton infrange una delle tradizioni cui Re Carlo tiene di più. Lei e William non saranno presenti al pranzo di Natale con il Sovrano e il resto della Famiglia Reale. I Principi del Galles si limiteranno a partecipare alla messa del 25 dicembre presso la chiesa di St Mary Magdalene nella tenuta di Sandringham, ma poi torneranno nella loro casa di campagna, Anmer Hall, poco distante dalla tenuta reale.

Kate Middleton e William saltano il pranzo di Natale

Pare proprio che si tratti di un affronto a Re Carlo, ma quest’anno Kate Middleton ha deciso di disertare il tradizionale pranzo di Natale a Sandringham. Se fosse confermato, il Sovrano si troverebbe a festeggiare senza i suoi figli. Ormai, Harry è dal 2020 che non partecipa più alla riunione di famiglia per le feste. Mentre William e Kate, messi a confronto con lo scapestrato Duca del Sussex, sono stati da sempre esaltati per essere rispettosi delle tradizioni della Corona e di sostenere sempre e in qualunque momento, prima la Regina Elisabetta e adesso Re Carlo.

Ma l’anno difficile trascorso da Kate a causa del cancro ha mischiato le carte e la Principessa del Galles in questo momento sta dando priorità alle sue esigenze e ai suoi bisogni, per riprendersi e stare bene. E questo include anche gli appuntamenti più consolidati con la Famiglia Reale, come il pranzo di Natale da Carlo.

Secondo la commentatrice reale, Emily Andrews, Kate, William e i tre bambini, dopo la messa della mattina del 25 dicembre, con Carlo, Camilla e il resto della Famiglia Reale, andranno a Anmer Hall e pranzeranno lì. “Preferiscono un’atmosfera rilassata che un pranzo formale a Sandringham”. È probabile che i Principi del Galles inviteranno i Middleton, Carole e Michael, che hanno aiutato moltissimo la figlia nei mesi scorsi in cui stava facendo la chemioterapia, anche nella gestione dei nipotini.

L’esperta ipotizza che potrebbero essere presenti anche Pippa Middleton con suo marito e i suoi due bambini e James Middleton con la moglie e i figli.

Al momento Buckingham Palace non ha ancora rilasciato alcun documento ufficiale su come e dove i membri della Famiglia trascorreranno le feste natalizie.

Carlo e Camilla, soli a Natale

Certo, se William e Kate dovessero rinunciare al pranzo a Sandringham, Carlo si sentirà solo. In fondo, anche lui sta vivendo un momento molto difficile a causa del cancro e certo avrebbe piacere di trascorrere qualche ora di serenità con i suoi cari, nipotini compresi.

Tra l’altro a questo pranzo sono invitati solo i membri della Famiglia Reale, quindi i figli di Camilla non potranno essere presenti. E così anche la Regina consorte sarà sola. Una bella debacle. In cambio, pare che il Principe Andrea sia stato riabilitato e sarà al famoso pranzo.

Kate Middleton, la tradizione che non sopporta

Le malelingue sostengono che il forfait dei Principi del Galles sia una sorta di ribellione, dopo anni, di Kate. Infatti, Lady Middleton trova da sempre bizzarra la consuetudine della Famiglia Reale di scambiarsi i doni di Natale la vigilia, anziché la mattina di Natale. Potrebbe essere, anche se il 25 dicembre, Kate avrebbe proprio poco tempo per far scartare i regali ai suoi figli, visto che lei, William e i bimbi si devono recare a messa col Re e la Regina.