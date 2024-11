Kate Middleton, la tradizione di Palazzo che non sopporta. È scontro con William

Kate Middleton non sopporta scambiarsi i regali la vigilia, anziché il giorno di Natale. Vuole cambiare le cose ma William non è d'accordo: tensione a Palazzo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non sopporta l’antica tradizione della Famiglia Reale di scambiarsi i regali la vigilia anziché il giorno di Natale. Una questione davvero di poco conto che non dovrebbe avere alcuna ripercussione sulla tenuta della Monarchia. Eppure pare che crei tensioni notevoli.

Kate Middleton, la tradizione dei regali di Natale che non sopporta

Kate Middleton non mai criticato nessuna consuetudine di Palazzo, si è sempre adeguata al protocollo di Corte senza mai ribellarsi o sollevare dubbi. Eppure su un tema così irrilevante come il momento per scambiarsi i regali di Natale, non riesce ad accettare l’abitudine che i Windsor hanno ereditato dalla Regina Vittoria. E questo la metterebbe in crisi con William che invece è cresciuto con questa tradizione.

La Famiglia Reale infatti è solita scambiarsi i doni natalizi il 24 dicembre. La consuetudine ha più di 100 anni ed è stata introdotta dalla Regina Vittoria. La sua origine risale alle radici tedesche dei Sovrani. Kate però non riesce ad accettarla. Fonti interne a Palazzo sostengono che la Principessa “voglia disperatamente abolire la tradizione” che ha bollato come “bizzarra”. E vorrebbe adeguare la Famiglia Reale al resto del Paese. In Gran Bretagna si preferisce scartare i doni di Natale il 25 dicembre.

È davvero strano che Lady Middleton insista per cambiare la tradizione di Palazzo, proprio perché di solito non solleva mai un’obiezione alle regole imposte dalla Famiglia Reale, anche quando sembrano ormai superate. Eppure quando si tratta del Natale non riesce a scendere a compromessi, forse perché ritiene questa festa legata alla sfera privata che all’immagine pubblica della Monarchia.

“Kate ha sempre trovato strana la questione dei regali della vigilia di Natale“, ha rivelato un insider che ha proseguito: “Sicuramente se ne libererà quando inizierà a gestire le cose ufficialmente”. Il riferimento è al momento in cui William diventerà Re e sua moglie Regina consorte. A quel punto saranno liberi di cambiare le cose come vorranno.

Kate Middleton, è tensione con William

Il punto però è capire se William sia d’accordo con Kate ad abolire una tradizione che ha ripetuto ogni anno della sua vita. Pare infatti che il Principe del Galles non concordi in questo caso con la sua dolce metà e sia arrivato a un compromesso. Quando sono ospiti di Re Carlo a Sandringham, si scambiano i doni alla vigilia di Natale con la Famiglia Reale. Ma il 25 dicembre riservano ai bambini George, Charlotte e Louis le sorprese più belle. Mentre l’atmosfera si fa decisamente meno formale appena arrivano ad Anmer Hall, la casa di campagna dei Principi.

Sicuramente a infischiarsene della tradizione della Famiglia Reale sono Harry e Meghan Markle che anche quest’anno festeggeranno il Natale a Montecito coi loro figli, Archie e Lilibet, e la mamma di lei Doria. Sarà già tanto se il Duca del Sussex chiamerà suo padre Carlo per fargli gli auguri a voce, mentre quasi certamente non sentirà suo fratello William, ormai è più di un anno che non si parlano più