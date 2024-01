Chi è Natasha Archer, la donna che aiuterà Kate Middleton dopo l’operazione

Fonte: Getty Images Natasha Archer, assistente di Kate Middleton

Bella, attraente e di gran talento e gusto. E con un nome che evoca quello di una star del cinema o una top model. È Natasha Archer, l’assistente personale di Kate Middleton, presente nella vita della moglie di William anche in un momento così delicato dovuto all’operazione all’addome. La donna è stata pizzicata dai paparazzi alla guida della sua Range Rover fuori dalla London Clinic, dove la Principessa del Galles è stata dimessa dopo un ricovero di svariati giorni. Natasha era in ospedale e sarà accanto a Kate durante il lungo periodo della convalescenza. Non sono infatti previste fino a Pasqua apparizioni pubbliche della nuora di Re Carlo, i cui problemi di salute restano avvolti nel mistero.

Chi è Natasha Archer, la collaboratrice di Kate Middleton

Nel periodo post operatorio Kate Middleton potrà contare ancora una volta su Natasha Archer, da tempo una delle sue più fidate collaboratrici. Una persona in cui la futura Regina ripone la massima fiducia: è la sua stylist personale ma allo stesso tempo una consigliera preziosa. Un’amica discreta e riservata, con la quale Kate ha condiviso tra le tante cose un trekking di sei ore durante il tour in Bhutan. Per molti la 36enne esperta di stile e moda è una figura chiave del successo di Kate: grazie a Natasha la Middleton è diventata dopo le nozze con il Principe William una delle reali più eleganti e sofisticate, un modello di ispirazione per tante giovani donne nel mondo.

L’Archer ha cominciato a lavorare per la famiglia reale britannica nel 2007 come assistente e, cinque anni dopo, ha iniziato a prendersi cura del guardaroba della Principessa, scegliendo i vari outfit sfoggiati da Kate, che ha rivoluzionato la sua immagine con l’aiuto di Natasha. In poco tempo le due sono diventate inseparabili e insieme hanno girato in lungo e in largo i vari continenti, tra visite di Stato ed eventi di gala. Più volte Natasha è stata paparazzata mentre scendeva da qualche aereo con valigie, bauli e borse di ogni tipo.

Nastaha, in privato Tash, è stata inoltre accanto a Kate Middleton quando sono nati i suoi tre figli George, Charlotte e Louis. Il suo impegno e la sua lealtà nei confronti della corona non sono passati inosservati tanto che a dicembre 2019 l’Archer è diventata membro del Royal Victorian Order, un’onorificenza conferita dalla Regina Elisabetta a chi presta importanti servizi alla corona britannica. Da qualche tempo anche il Principe William ha iniziato a chiedere qualche parere di stile a Natasha.

La creativa, laureata in studi ispanici al King’s College, è sposata con Chris Jackson, il fotografo dell’agenzia Getty incaricato di immortalare i Windsor nei vari impegni ufficiali. Una coppia molto unita e affiatata con due figli piccoli: il primo è nato nel 2018 mentre il secondo nel 2022.

Spesso Chris condivide sui social network ritratti di famiglia mentre la moglie non ha alcun account ufficiale su Instagram o Facebook. Jackson e Natasha sono convolati a nozze il 29 aprile 2017 in Francia, a Bordeaux, curiosamente nello stesso giorno in cui il Principe William e Kate Middleton hanno festeggiato il loro sesto anniversario di matrimonio.