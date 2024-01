Kate Middleton, intervento serio. Il dottore: “Non può tornare presto”

Kate Middleton resterà in ospedale ancora una settimana e poi per mesi non la vedremo più. “La chirurgia addominale è una cosa seria. Non potrà tornare presto ai suoi doveri”, ha commentato il dottor Max Pemberton che ha spiegato da esperto i motivi della lunga convalescenza della Principessa del Galles.

Kate Middleton, le dichiarazioni del dottore sull’intervento

A una settimana dal ricovero, ancora non si sa esattamente per quale motivo Kate Middleton sia stata operata all’addome. Ma una cosa è certa, non è stato un intervento semplice. Kensington Palace non ha rilasciato altri bollettini medici sulla Principessa del Galles dopo l’annuncio del 17 gennaio scorso con cui ha diramato la notizia del ricovero e della lunga convalescenza fino a dopo Pasqua.

Un periodo di tempo davvero esteso che ha messo in allarme tutti. In effetti, l’intervento chirurgico è serio, tanto da mobilitare lo stesso William che ha posticipato tutti i suoi impegni per stare accanto alla moglie e ai figli, George, Charlotte e Louis.

Anche il parere di un esperto, come il dottor Max Pemberton, concorda sul fatto che “Kate non deve tornare presto dopo l’intervento”. Lo specialista ha spiegato che la chirurgia addominale è seria e complicata e ha bisogno dei suoi tempi. “Naturalmente, c’è sempre qualcuno che ti racconterà di come ha subito un’isterectomia durante la pausa pranzo o di come gli è stata rimossa l’appendice durante il percorso verso scuola. Ma in realtà dovremmo tutti prendere spunto dall’esperienza di Kate e prenderci il nostro tempo per guarire“.

Kate Middleton, tempi lunghi per riprendersi

Il medico è del parere che la Principessa del Galles è una persona seria, coi piedi per terra e dedita al lavoro. Quindi, non avrebbe mai acconsentito a “perdere del tempo”, se non fosse strettamente necessario per riprendersi totalmente dall’intervento subito. Pemberton ha anche raccontato la sua esperienza personale, avendo subito un intervento recentemente a causa di un’ernia. E ha sottolineato come ognuno reagisce in modo diverso, ma ha anche precisato che il dolore e il disagio post operatorio non vanno sottovalutati.

Certo, Kate è in ottime mani, è seguita da una squadra di medici e infermieri molto preparati e premurosi che l’aiuteranno a riprendersi quanto prima, ma coi giusti tempi, come testimoniato da un ex paziente della London Clinic. La Principessa del Galles sta rispondendo bene alle cure, tanto da pensare di lavorare ai suoi progetti da remoto, a casa, nell’Adelaide Cottage. Anche se la raccomandazione degli esperti è che non si deve strapazzare troppo e fare tutto gradualmente, solo così potrà superare al meglio l’operazione chirurgica e recuperare appieno.