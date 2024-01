Kate Middleton in ospedale: “È allarme a Londra”

Kate Middleton prosegue la sua degenza alla London Clinic dopo l'intervento all'addome: come sta la Principessa del Galles

Kate Middleton è ricoverata alla London Clinic da martedì 16 gennaio quando è stata operata all’addome con successo, stando al comunicato ufficiale di Kensington Palace. Prosegue dunque la sua degenza che si prevede durerà una quindicina di giorni.

Kate Middleton, allarme a Londra

Antonio Caprarica, uno dei massimi esperti della Famiglia Reale inglese, ha commentato il ricovero di Kate Middleton con parole poco rassicurati: “Per la monarchia è un guaio, a corto di personale con Carlo fuori gioco e William che deve seguire moglie e figli”. E ha proseguito: “L’atmosfera a Londra è un’atmosfera di allarme, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e gli inglesi, come il resto del pianeta, sono profondamente colpiti. Una delle ipotesi più accreditate che gira negli ambienti londinesi è che si sia trattato di un intervento dovuto ad una diverticolite acuta“.

Caprarica ha poi spiegato: “C’è un elemento aggiuntivo alla popolarità che Kate ha in quanto principessa di Galles, ed è che stiamo parlando di una giovane madre con tre figli piccoli, quindi c’è un fattore solidarietà umana che non è disgiunto dall’emozione suscitata dalla notizia”.

Kate Middleton, la sua famiglia si mobilita

Intanto, privatamente la famiglia di Kate si sta preparando per agevolare la Principessa. Dopo i 10-14 giorni di permanenza in ospedale, Lady Middleton proseguirà la convalescenza a casa, nell’Adelaide Cottage, vicino a Windsor. I suoi genitori, Carole e Michael Middleton, si sono già mobilitati per stare il più possibile vicino alla figlia nei mesi in cui dovrà recuperare la salute.

Anche Pippa e James Middleton, rispettivamente sorella e fratello della Principessa del Galles, sono pronti ad aiutarla, anche nella gestione dei tre figli.

Kate Middleton, il silenzio del Palazzo

Nessun bollettino medico è previsto per Kate Middleton. Il Palazzo continua a mantenere il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. Ma nell’annuncio ufficiale del ricovero, era già stato precisato: solo informazioni significative saranno comunicate in via formale.

Intanto la Gran Bretagna attende anche l’ingresso in ospedale di Carlo per un intervento alla prostata. Harry messo al corrente della situazione da un messaggio del Palazzo, non ha fino ad ora reagito.

Kate Middleton sta bene

Le ultime notizie sulle condizioni di salute della Principessa del Galles arrivano da indiscrezioni di Palazzo e pare che stia bene. Non solo l’intervento chirurgico è stato eseguito con successo alla London Clinic (leggi quanto costa farsi operare lì), ma pare che Kate stia recuperando bene, anche se i tempi della ripresa sono lunghi.

Escluso ufficialmente che si tratti di un tumore, circola l’indiscrezione secondo la quale Kate abbia subito una isterectomia, se così fosse, non potrà più avere figli. La BBC aveva parlato di “condizioni serie” per Lady Middleton che avrà comunque bisogno di almeno due mesi per recuperare appieno la salute.

Intanto, però, può contare sul sostegno di suo marito William che giovedì 18 gennaio è stato fotografato mentre si recava in ospedale da sua moglie. Il Principe ha deciso di posticipare tutti i suoi impegni per starle accanto e badare ai figli, George, Charlotte e Louis.

In aggiornamento