Kate Middleton resta in ospedale, dove è stata operata all’addome lo scorso 16 gennaio, ancora per tutta questa settimana. Ma dalla London Clinic arrivano i primi messaggi che fanno sperare in un recupero veloce. Sicuramente la Principessa del Galles non perderà tempo e potrebbe tornare al lavoro, prima di quanto previsto.

Kate Middleton, il primo messaggio dall’ospedale

Kate Middleton è ricoverata alla London Clinic dal 16 gennaio scorso. Tra una settimana dovrebbe lasciare il suo letto di ospedale per proseguire la convalescenza a casa, precisamente nell’Adelaide Cottage. L’intervento all’addome, forse una isterectomia o forse diverticolite, il Palazzo non ha specificato, richiede molto riposo. E così fino a dopo Pasqua non vedremo la Principessa del Galles in pubblico. Molti degli eventi cui doveva prendere parte e persino un viaggio in Italia con William sono stati rinviati.

Questo, però, non significa che resterà con le mani in mano. Infatti, il recupero di Kate post intervento sta andando bene. Lady Middleton sta rispondendo bene alle cure e pare sia pronta a ritornare quanto prima al suo lavoro. Ovviamente da casa, perché resta confermato che non la vedremo in pubblico prima di Pasqua.

Kate Middleton non intende restare a letto a lungo

Il primo messaggio dall’ospedale, inviato da fonti vicine ai Principi del Galles, assicura che Kate Middleton si sta sentendo bene e che non intende “temporeggiare” a letto. Appena le forze, e i medici, glielo consentiranno, tornerà a seguire i suoi progetti, in particolare, la campagna Shaping us, dedicata alla prima infanzia. Stando agli insider, Lady Middleton non intende bloccare il lavoro dedicato ai bambini piccoli e ai loro genitori, malgrado l’intervento chirurgico che ha subito.

Non solo i progetti proseguiranno senza interruzioni, ma lei stessa tornerà a lavorarci appena possibile. Il primo messaggio che è trapelato dall’ospedale è che la Principessa del Galles si occuperà direttamente della campagna dal suo cottage, vicino al castello di Windsor. Ma c’è un’altra cosa che le fonti di Palazzo hanno voluto sottolineare, la priorità per Kate in questo momento sono i figli.

Kate Middleton, il primo progetto su cui tornerà a lavorare

Ora che è in ospedale, William si sta occupando a tempo pieno di George, Charlotte e Louis. Ma quando Kate potrà tornare a casa, ha intenzione di fare in modo che la vita dei figli trascorra nella più totale normalità, anche se la mamma è convalescente. E per farlo, la Principessa del Galles ha deciso di prendersi cura di sé, stando a casa e non sovraccaricandosi di impegni extra familiari. Per questo, in accordo con il Re, ha deciso di non partecipare a nessun evento di Corte fino a dopo Pasqua.

Così, può badare e tranquillizzare i figli, rimettersi in forze, ma senza comunque trascurare quei progetti che sono in carico direttamente a lei e che sono volti al sostegno delle classi meno abbienti, con una particolare attenzione per la campagna Shaping Us, volta ai più piccoli. La Principessa del Galles infatti è particolarmente sensibile ai temi riguardanti la prima infanzia, convinta che è sui bambini che si costruisce la società del futuro.