Che fine ha fatto Edoardo Stoppa

Fonte: IPA Edoardo Stoppa

Volto storico di Striscia la notizia, Edoardo Stoppa ha cambiato il suo lavoro per perseguire un’importante missione. Il conduttore milanese ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione dedicandosi allo studio di recitazione con Lino Damiani. Grande amante di sport e di natura, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia. Stoppa è maggiormente noto al grande pubblico per essere stato uno degli inviati di Striscia la notizia dal 2008 al 2020, ma il suo impegno va ben oltre: sulla sua pagina Instagram infatti, ha creato una vera a community di appassionati che lo supporta. Ecco cosa fa oggi il conduttore.

Edoardo Stoppa: cosa fa oggi?

Edoardo Stoppa ha ricoperto un ruolo di primo piano per ben 12 anni all’interno del programma Mediaset Striscia la Notizie con i suoi servizi preparati con l’obiettivo di arricchire il TG satirico di Canale 5. Tutti gli affezionati lo ricordano come volto in grado di portare nelle case di ognuno i drammi legati al mondo animale. Come inviato, infatti, si occupava di casi legati al benessere degli animali, che gli hanno giustamente fatto guadagnare il soprannome di “fratello degli animali”.

Negli anni le sue inchieste hanno salvato molti cani, gatti e non solo da situazioni di disagio inimmaginabile, assicurando anche i responsabili di reati più o meno gravi legati ai maltrattamenti alla giustizia. Nel 2011 ha anche pubblicato per Mondadori un suo libro, intitolato Per fortuna che ci sei, che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita. Ma come è cambiata la sua vita dopo l’addio a Striscia? Ebbene, Stoppa ha alimentato la sua passione per la giustizia nel mondo animale come inviato del programma Ogni mattina su Tv8, e qui continua a occuparsi di ambiente. Non solo. L’inviato speciale gestisce una pagina Instagram molto vivace, in cui aggiorna la sua community sui lavori e i progetti che porta avanti per la salvaguardia dell’ecosistema.

Inoltre, Stoppa si occupa anche della gestione dell’applicazione Zampy Life, un progetto che ha avviato insieme a sua moglie, Juliana Moreira. Questa ha proprio l’obbiettivo di creare una community molto estesa di persone che si propongono di aiutare gli animali, con il contrasto, ad esempio, del fenomeno del randagismo.

La carriera di Edoardo Stoppa: il botto a “Striscia la notizia”

Edoardo Stoppa ha detto addio a Striscia la Notizia, nel 2020, ma non è stato un saluto sereno. Proprio grazie alla trasmissione di Canale 5 lo storico inviato che si occupava degli animali denunciando soprusi e situazioni di degrado, ha avuto l’occasione di nutrire e portare avanti le sue passioni. Poi la decisione di intraprendere una nuova avventura.

La sua carriera però non è iniziata con Striscia. Edoardo Stoppa è nato il 20 novembre 1969 a Milano e dopo la laurea in Psicologia a Padova, si è dedicato anche al settore della recitazione, con alcune partecipazioni a produzioni cinematografiche. Ha lavorato inoltre in alcuni programmi per La 7, per Match Music e per Allmusic. Poi è arrivato a Sky e in queste reti si è occupato di condurre alcuni programmi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 10 novembre 2017 è sposato con la showgirl brasiliana Juliana Moreira, con la quale era fidanzato dal 2007 e con lei ha avuto due figli.