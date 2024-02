Kate Middleton prosegue la sua convalescenza nelle tranquillità della sua dimora, l’Adelaide Cottage. Ma il Palazzo ha voluto fare una sorpresa ai suoi sudditi, condividendo sul profilo X del Royal Foundation Centre for the First Childhood un video della Principessa del Galles con delle immagini di repertorio.

Kate Middleton si mostra di nuovo ma in video

Come è noto, Kate Middleton non si mostra più in pubblico dallo scorso Natale. Dopo le feste, il 17 gennaio si è appreso che la Principessa del Galles era stata ricoverata alla London Clinic per un intervento all’addome. Trascorse due settimane di degenza in ospedale, è tornata a casa, senza farsi vedere.

Kate è blindata nell’Adelaide Cottage, accessibile solo alla famiglia e ad alcuni fedelissimi del suo staff. Quasi certamente fino a dopo Pasqua non comparirà più in pubblico. La sua assenza desta preoccupazione, ma la posizione di Kensington Palace sulle condizioni di salute di Lady Middleton resta rassicurante. Intanto, indiscrezioni confermano che la moglie di William è circondata dall’affetto dei suoi figli che le hanno organizzato una festa a sorpresa.

Dunque, Kate non tornerà al lavoro fino a dopo Pasqua, anche se dovrebbe riprendere ad occuparsi di alcuni progetti in smart working, appena riuscirà a riprendersi dall’intervento. Tra questi, ce ne è uno che le è particolarmente caro. Si tratta dello Shaping Us, dedicato alla prima infanzia. Ed è proprio in riferimento a questo programma che è comparso su X un video della Principessa.

Infatti, Shaping Us festeggia un anno dalla sua nascita e per celebrare questa importante meta, il Royal Foundation Centre ha condiviso un video in cui protagonista è proprio Kate. Lady Middleton infatti ha partecipato a molti eventi del progetto e anche il concerto di Natale è stato dedicato ad esso.

Dunque, il video è un montaggio, ma anche se si tratta di immagini di repertorio, può essere considerato la prima apparizione di Kate nel 2024. In particolare, nella clip si fa riferimento all’intervento della moglie di William al Design Museum di Londra a novembre 2023.

Durante il discorso Kate ha spiegato le ragioni del suo interesse per la prima infanzia: “Le persone spesso mi chiedono perché mi concentro sulla prima infanzia. Ebbene, la risposta è perché ci tengo profondamente a fare una differenza sostanziale nell’aiutare i più vulnerabili e nel sostenere coloro che sono più bisognosi”. E ha proseguito: “Perché il futuro dei nostri figli è qualcosa che costruiamo tutti insieme attraverso le azioni che ognuno di noi compie ogni giorno. Perché se riusciamo a creare una società che vede il bambino in ogni adulto e l’adulto in ogni bambino, inizieremo finalmente a cambiarla in meglio”.

