Kate Middleton, ultime notizie: il difficile segreto durante la lotta contro il cancro

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro all’Adelaide Cottage. Nessuno l’ha più vista dal video di fine marzo in cui comunicava al mondo di avere un tumore. Ma tra le mura domestiche mentre combatte contro la malattia si è imposta di creare un’atmosfera positiva per i suoi tre figli, George, Louis e Charlotte. Un segreto terribile, perché difficile da realizzare. La prova cui si sta sottoponendo la Principessa del Galles è doppiamente sfidante.

Kate Middleton e William sanno che devono essere forti

“William e Kate stanno passando l’inferno”, ha dichiarato qualche tempo fa la stilista dei tre bambini dei Principi del Galles. La diagnosi di cancro è un fulmine a ciel sereno che è arduo da affrontare, ancor più se ci sono dei bambini piccoli in casa cui bisogna spiegare cosa sta accadendo senza però spaventarli.

Per Kate Middleton sta accadendo la stessa cosa. La Principessa si sta curando sottoponendosi a una chemioterapia preventiva. Ma nel mentre si è promessa di fare in modo che George, Charlotte e Louis risentano il meno possibile della sua malattia. Un obiettivo segreto che condivide con suo marito William. Quest’ultimo si è così assentato più tempo del previsto dai doveri pubblici per badare ai bambini e curare la moglie. E a sua volta Kate cerca di passare più tempo possibile con loro, organizzando le loro attività al di fuori della scuola.

“William e Kate sono molto uniti e si sostengono a vicenda. Sanno che devono essere forti per i loro figli”, ha dichiarato l’esperto in questioni reali, Christopher Andersen. Il loro lavoro si vede, almeno a giudicare dalle foto che la Principessa del Galles ha scattato a Charlotte e Louis in occasione del loro compleanno. In entrambi i casi i bambini sembravano sinceramente sereni e questo ha lasciato sperare che le condizioni di salute di Kate stiano gradualmente migliorando.

Ma tale spensieratezza nei suoi bambini, malgrado la malattia, dimostra anche che Lady Middleton e William stanno facendo del loro meglio per i figli e anche la fine delle teorie complottiste che erano emerse subito dopo l’intervento all’addome della Principessa ha indubbiamente aiutato a creare le condizioni per tale serenità.

Kate Middleton, il segreto più difficile

In ogni caso, Kate si sta sforzando, insieme a William, “di mantenere l’atmosfera domestica la più serena possibile”. Il suo obiettivo principale è “proteggere i figli dalle preoccupazioni” e dare “un senso di sicurezza e stabilità in questo difficile momento”.

William e Kate non hanno mai nascosto quanto sia importante per l’equilibrio della loro vita privata il reciproco sostegno, senza il quale non avrebbero potuto reggere le pressioni incredibili derivate dal loro ruolo, cui quest’anno si è aggiunta la grave malattia della Principessa.

La natura e la gravità del cancro che ha colpito Kate non è nota, il Palazzo ha mantenuto il più stretto riserbo. Ma dalle ultime indiscrezioni trapelate secondo le quali Lady Middleton sarebbe stata operata da una squadra di medici del Gemelli di Roma si è dedotto che potrebbe avere un tumore propriamente femminile. Sul ritorno in pubblico della Principessa non si hanno notizie certe. Si spera che possa presenziare a qualcuno degli eventi estivi più importanti, ma già si escludono il Garden Party e il Trooping the Colour.