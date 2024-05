Kate Middleton, ultime notizie. “Lei e William coinvolti in una lotta spaventosa”

La lotta di Kate Middleton contro il cancro è stata definita “spaventosa”, tanto le condizioni della Principessa del Galles appaiono serie. Di fronte a una tale situazione tutti gli altri problemi spariscono. Lei e suo marito William sono concentrati nell’affrontare la malattia e nell’aiutare i tre figli George, Charlotte e Louis a viverla nel modo meno traumatico possibile. Per questo la presenza di Harry a Londra è più un fastidio che altro.

Kate Middleton e William coinvolti in una lotta spaventosa

Il ritorno di Harry in Gran Bretagna è arrivato in un momento sbagliatissimo per la Famiglia Reale e soprattutto per Kate Middleton e William che certo non hanno bisogno di un altro elemento destabilizzante.

La stilista dei loro figli, Amaia Arrieta, che conosce personalmente la situazione di William e Kate ha dichiarato che “stanno vivendo l’inferno”. Le sue parole sono state confermate dall’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, che ha affermato: “Kate e William sono coinvolti in una lotta spaventosa”. Una dichiarazione che indica chiaramente quanto le condizioni di salute della Principessa del Galles siano serie.

Dopo l’operazione all’addome, nel video dello scorso marzo Kate aveva confessato al mondo di stare combattendo contro un tumore. Si crede si tratti un cancro femminile, ma nessuno della sua famiglia né il Palazzo hanno mai rilasciato dichiarazioni a proposito della natura della sua malattia. La Principessa si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva e non è più comparsa in pubblico, nemmeno con una clip o una foto.

Kate Middleton non ha la forza di affrontare Harry

William ha cercato di rassicurare l’opinione pubblica, ma la preoccupazione è tanta e la situazione è davvero difficile. Per questo la Bond ha sottolineato come ogni elemento di interferenza nel processo di guarigione è un macigno per Kate e marito. “Non credo che abbiano la volontà o la forza per affrontare qualcuno, perfino un fratello, che ha litigato per questioni che al confronto sembrano patetiche“.

Ovviamente il riferimento è a Harry. Il Duca del Sussex è a Londra in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Persone a lui vicine avevano fatto trapelare l’indiscrezione che il Duca avrebbe voluto incontrare William e Kate. Chiaramente non ci sarà alcun incontro. Il Principe del Galles non ha intenzione di vedere il fratello e soprattutto non ha né tempo né voglia di ascoltare le sue recriminazioni.

Harry, un fastidio per William

Di certo, non ha la forza di ricucire un rapporto altamente compromesso. I due non si parlano praticamente da un anno e di fronte al problema concreto che sta vivendo Kate e che ha sconvolto gli equilibri della sua famiglia, i capricci di Harry gli appaiono ancora più insopportabili e inutili. Per questo, se in condizioni normali la possibilità che i due si incontrassero era minima, in queste circostanze è nulla.

William non avrebbe alcun rimpianto nello snobbare Harry, anzi la sua presenza a Londra è solo un fastidio che si sarebbe volentieri risparmiato. Almeno Meghan Markle ha avuto la decenza di restare in California. Raggiungerà il marito in Nigeria, subito dopo le celebrazioni degli Invictus Games. In forse anche il colloquio tra Harry e Carlo, anzi il Palazzo lo dà già per impossibile.