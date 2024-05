Harry beffato e invitato a stare zitto una volta per tutte

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

‘Chiudi la bocca!'”Nel mondo delle celebrità, le parole possono scatenare tempeste, e il principe Harry ne è un perfetto esempio. Recentemente, Harry ha espresso critiche pesanti sul tempo trascorso nella residenza di Elvis Presley a Memphis, Graceland. Questi commenti non sono piaciuti a Don McLean, celebre cantante di American Pie, che ha reagito con furia, consigliando al principe di “chiudere la bocca”. La disputa si è riaccesa e sta facendo il giro del web, gettando ulteriore luce sulla complessa relazione tra Harry e la cultura americana.

Don McLean furioso: le critiche a Harry

Il principe Harry non ha mai avuto problemi a esprimere le sue opinioni, ma i suoi commenti su Graceland hanno suscitato la rabbia di Don McLean. Harry ha descritto la residenza di Elvis come “oscura” e “claustrofobica”, aggiungendo che l’interior designer del Re “doveva essere sotto acido“. Queste parole non sono passate inosservate, e McLean ha risposto duramente sui social media.

Don McLean, in un’intervista con il Daily Mail, ha dichiarato: “Harry non capisce che Elvis è come il re dei poveri. È venuto dal nulla e le sue registrazioni sono tra le migliori mai fatte. La sua famiglia era poverissima e Harry ha criticato la casa di Elvis come se la stesse paragonando a Buckingham Palace, e questo significa non capire affatto il punto. Ecco un tipo che è stato cresciuto per essere educato, ma non si critica l’America quando si vive qui come nostro ospite.”

McLean ha ulteriormente criticato Harry su Twitter, definendolo “un’orchidea da serra, un cavallo da esposizione che non ha mai fatto nulla”. Questa feroce reazione evidenzia quanto profonde siano le radici culturali legate a figure iconiche come Elvis Presley, e quanto sia facile scatenare polemiche quando queste vengono messe in discussione.

Harry e la sua relazione con l’America

La controversia arriva in un momento delicato per Harry, che ha recentemente cambiato la sua residenza principale dal Regno Unito all’America. Questo cambiamento è stato ufficializzato nei documenti relativi a Travalyst, la sua iniziativa di viaggi sostenibili, retrodatati a giugno 2023, quando lui e Meghan Markle sono stati ufficialmente sfrattati da Frogmore Cottage.

In un’intervista con Good Morning America, Harry è stato chiesto se avrebbe considerato di richiedere la cittadinanza americana. La sua risposta è stata ambigua: “Mi sento americano? No. Non so come mi sento.” Ha aggiunto che la cittadinanza americana è un pensiero che gli è passato per la mente, ma non è una priorità al momento.

La risposta di Harry riflette la sua complessa relazione con l’America, un paese che lo ha accolto dopo la sua decisione di lasciare i doveri reali. Tuttavia, come sottolineato da Don McLean, vivere in America comporta anche il rispetto delle sue icone culturali e delle sensibilità nazionali.

Le reazioni del pubblico

La disputa tra Don McLean e Harry ha scatenato una vasta gamma di reazioni sui social media. Molti fan di Elvis Presley hanno espresso sostegno per McLean, condividendo il suo punto di vista sul rispetto delle icone americane. Altri, tuttavia, hanno difeso Harry, sostenendo che ha diritto a esprimere le sue opinioni personali, anche se controverse.

Questa situazione mette in luce le sfide che Harry deve affrontare nel bilanciare la sua identità britannica con la sua nuova vita in America. Mentre continua a navigare in questo nuovo capitolo della sua vita, sarà interessante vedere come gestirà future controversie culturali e personali.