Carlo, ultime notizie. Harry Re, la risposta definitiva di suo padre

Carlo non dà speranza: Harry non solo non potrà mai diventare Re, ma nemmeno potrà pretendere di rientrare nella Famiglia Reale

Harry sul trono britannico quando Carlo non ci sarà più. Sua Maestà fa chiarezza su questa ipotesi azzardata e le conseguenze sono umilianti per suo figlio.

Carlo caccia Harry dalla Famiglia Reale

Negli ultimi giorni qualcuno ha pensato persino che Harry avesse una chance di diventare Re, nel momento in cui Carlo e Kate Middleton venissero sopraffatti dal cancro. William sarebbe il legittimo erede al trono, ma il dolore per la perdita della moglie probabilmente lo spingerebbe a rinunciarvi a favore di suo figlio George, che però avrebbe bisogno di un tutore. Da qui il supporto di Harry nel ruolo di reggente, dopo naturalmente aver divorziato da Meghan Markle.

Ebbene a chi crede che un tale scenario si possa realizzare, Carlo ha dato una risposta inequivocabile: non accadrà mai. Ovviamente lo ha fatto nel suo stile e indirettamente, ma basta interpretare correttamente i fatti. Procediamo con ordine.

Carlo ha intimato a suo fratello Andrea di lasciare il Royal Cottage che non è più in grado di mantenere mentre avrebbe bisogno di una notevole ristrutturazione e gli avrebbe offerto in cambio Frogmore Cottage, l’ex residenza di Harry e Meghan Markle che occupavano quando erano membri senior della Famiglia Reale.

I Sussex sono stati sfrattati da Frogmore Cottage in modo definitivo la scorsa estate, tanto che Harry ha soggiornato in un hotel le ultime volte che si è recato a Londra, malgrado suo padre gli avesse offerto una camera in una delle residenze reali.

Tra Carlo e Andrea è aperto un contenzioso, perché quest’ultimo non vuole lasciare il Royal Cottage dove abita da oltre 20 anni in affitto. Ma il Re è intenzionato a sbatterlo fuori, tanto che non gli ha più concesso proroghe, anche perché negli ultimi mesi Andrea non ha fatto nessuno dei lavori di ristrutturazione che aveva promesso per mantenere l’edificio. Dunque, dovrà per forza andarsene e, se vorrà, Carlo gli ha dato a disposizione Frogmore Cottage.

Harry non potrà mai essere Re

In questo modo, però, il Re ha inviato anche un messaggio chiaro Harry, ossia che non gli sarà mai più permesso di tornare a Frogmore Cottage e questo perché ha perso ogni diritto ad avere una residenza reale, in quanto non è più un membro senior e attivo della Famiglia Reale. Ergo, non può essere preso in considerazione come reggente del regno.

Semmai lo scenario apocalittico si realizzerà, ci sono altre figure all’interno della Famiglia Reale che possono svolgere il ruolo di tutore. Forse il più adatto è il Principe Edoardo, anche se prima ci sarebbe la Principessa Anna.

Dunque, Harry non può più tornare indietro sulle decisioni prese. Anche nel caso in cui volesse rientrare in Inghilterra, dovrebbe farlo da cittadino privato, senza avere alcuna pretesa sulla Corona e soprattutto senza pretendere che gli siano riconosciuti certi diritti che spettano solo ai membri attivi della Corte.

Carlo, come padre, vuole riallacciare i rapporti con il secondogenito, vorrebbe anche conoscere i nipotini Archie e Lilibet, ma come Re non dà speranza a Harry che ha voltato le spalle alla Monarchia, per altro in malo modo.