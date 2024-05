Re Carlo, ultime notizie. Suo figlio Harry divorzierà come lui

Anche se Harry è in perenne conflitto con suo padre Carlo, ha molti punti in comune con lui. A cominciare dal matrimonio. Il suo legame con Meghan Markle è molto simile a quello che il Re aveva con Diana. E prima o poi il divorzio sarà inevitabile.

Harry come Carlo, finirà per divorziare

Harry nei confronti di Meghan Markle si trova nelle stesse condizioni in cui suo padre Carlo si trovava con Diana. Nel senso che entrambe li oscurano. Ma se la Principessa non ne aveva alcuna intenzione ed è stata vittima dei media tanto quanto Carlo, Meg invece adora fare la prima donna, anche a scapito del marito, che si lascia comandare a bacchetta da lei, ma a volte l’insofferenza si percepisce.

Per Carlo era un po’ diverso. Lui era stato cresciuto come erede al trono, dunque veniva da sempre presentato come la persona più importante dopo sua madre la Regina Elisabetta. Dunque, Carlo era abituato ad essere al centro dell’attenzione di chiunque e in ogni situazione. Quando però sposò Diana, la situazione mutò.

La Principessa sapeva catalizzare l’interesse di tutti, era una magnifica novità a Corte e tutti volevano incontrarla. Quando lei e Carlo uscivano insieme, la gente urlava il nome di Diana, voleva parlare con lei, non più con l’allora Principe del Galles. Ai ricevimenti era lei la vera protagonista, mentre i media si facevano concorrenza per rubarle uno scatto o raccontare di lei, dei suoi abiti, dei suoi modi.

Carlo proprio non lo sopportava e come ricordò Diana nella famosa intervista a Panorama, “Tutto questo creò delle situazioni difficili e fu un danno per entrambi”, perché rese Carlo terribilmente geloso dell’interessamento verso Diana a scapito suo. Se fosse stato davvero innamorato, sarebbe stato contento della gloria raggiunta dalla moglie.

Meghan Markle invece adora farsi notare e mettere in mostra. Basti pensare che indossa sempre una valangata di gioielli, anche quando non è opportuno. Sembra che il suo luogo ideale sia il red carpet. Tutto il contrario di Harry che invece è piuttosto schivo. Così, nel loro recente viaggio in Nigeria, lei ha letteralmente occupato la scena, oscurando totalmente il maritino.

Per Harry non sarebbe un grande problema questo, è sempre stato il numero due. Ma a Meghan piace comandarlo, obbligarlo a presenziare a certi eventi e gli dice come deve comportarsi, forse suggerendogli quello che deve dire. Non a caso, qualche volta il Duca si è tradito mostrando una certa insofferenza.

Non si è mi del tutto abituato alla vita in America e questo finirà per dividerlo da Meghan prima o poi. Proprio come è accaduto tra Carlo e Diana.

Diana avrebbe costretto Harry a scusarsi

Dunque, il comportamento irrispettoso di Harry nei confronti del padre, quando era a Londra rifiutando l’invito di quest’ultimo. Tanto che è intervenuto l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, dicendo che lei avrebbe costretto suo figlio a scusarsi con Carlo. “Avrebbe voluto che i suoi figli rispettassero il padre, avrebbe costretto Harry a scusarsi e lei avrebbe fatto da intermediaria”. E ha proseguito: “Adesso non c’è nessuno che riesca a farlo rigare dritto, temo che sia una causa persa”, riferendosi alla possibile riconciliazione tra Carlo e Harry.