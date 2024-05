Re Carlo, ultime notizie. Il rifiuto di Harry è stata la più grande delusione

Harry ha rifiutato l'invito di Carlo a risiedere in una case reale quando è venuto a Londra. Per questo non so riusciti a incontrarsi

Harry ha rifiutato l’invito di suo padre Carlo a soggiornare in una delle residenze reali durante il suo viaggio a Londra, lo scorso 8 maggio. Per questo non si sono incontrati. Il comportamento del Principe e le sue dichiarazioni ai media hanno profondamente deluso e ferito il Re.

Carlo non perdona il rifiuto di Harry

La ferita tra Carlo e Harry sembra ormai insanabile. Se il Sovrano ha fatto di tutto come padre per ricucire i rapporti col secondogenito, dopo quanto è successo a Londra a inizio mese non lascia più alcuna possibilità. Ancora una volta il ritorno del Duca del Sussex in Gran Bretagna aveva fatto sperare in una riconciliazione con Carlo, anche in considerazione del cancro che lo ha colpito e che lo ha reso ancora più vulnerabile.

Ma nemmeno davanti alla malattia Harry ha dato tregua al padre. E un incontro tra i due non è stato possibile. All’inizio, secondo alcune indiscrezioni la clausola imposta dal Duca del Sussex di non volere Camilla durante il colloquio con Carlo, avrebbe reso irrealizzabile il famoso incontro. Poi lo stesso Harry dichiarò che il padre era troppo impegnato per trovare spazio nell’agenda per suo figlio e il Palazzo non poté che confermare.

Anche il tempo si sarebbe trovato se Harry avesse accettato di soggiornare in una delle residenze private del Re. Ma il Principe ha rifiutato preferendo andare in un hotel, perché, a suo dire, sarebbe stato più sicuro, avendo la possibilità di uscire dall’edificio senza essere notato. Eppure questa è apparsa come una scusa infondata. Infatti, tutte le case reali sono sorvegliate da guardie armate, non ci sarebbe stato luogo più sicuro per Harry che nella residenza messagli a disposizione di suo padre.

Inoltre, esistono molti modi per uscire indisturbati da tali residenze, tra l’altro Carlo ha appena esteso l’accesso a pagamento al castello di Windsor. Sua madre Diana era un’esperta in tal senso. E se dobbiamo credere alle voci che circolano in questi giorni, Kate sfrutta gli stessi trucchi della suocera per poter circolare a Londra in incognito.

Carlo deluso da Harry

Fonti vicine al Sovrano hanno dichiarato che Carlo è rimasto molto contrariato dal rifiuto di Harry, un colpo basso che non si aspettava. Anche perché se avesse accettato il suo invito, sarebbe stato più facile vedersi per quanto il tempo fosse poche. Essere sotto lo stesso tetto o in un luogo facilmente raggiungibile anche per il Re, avrebbe reso le cose più semplici e il colloquio si sarebbe potuto svolgere senza troppe procedure o cerimoniali.

Ma Harry ha scelto diversamente e non si è minimamente sforzato di venire incontro al padre. Carlo dal canto suo inizia a non fidarsi più di suo figlio che ancora una volta ha dimostrato di essere imprevedibile e inaffidabile.