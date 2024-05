Carlo, ultime notizie. Il Re pretende di essere pagato: travolto dalla protesta

Carlo mette a pagamento il Castello di Windsor anche per chi abita in Paese. I sudditi si ribellano e monta la protesta

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

La decisione di Re Carlo di far pagare l’ingresso al Castello di Windsor anche agli abitanti del luogo ha sollevato non poche proteste. I cittadini sono scontenti e profondamente feriti dalle pretese del Sovrano che pur di batter cassa e fare soldi rompe una tradizione secolare.

Carlo batte cassa e rompe la tradizione secolare

Mentre Carlo cerca di mitigare le tensioni con Camilla suscitate dal matrimonio del Duca di Westminster, mostrandosi sereno e divertito insieme alla moglie al Chelsea Flower Show, cresce il disappunto tra gli abitanti di Windsor.

Il Re ha oltrepassato il segno, pretendendo che anche loro paghino il biglietto per entrare nel Castello. In molti hanno protestato sostenendo di “meritare qualcosa in cambio per aver accolto così tanti turisti nella loro città”. E poi gli inglesi ci tengono alle loro consuetudini, non ci si può sbarazzare di una tradizione che dura almeno da 200 anni.

Ma evidentemente Carlo ha bisogno di soldi. Dopo aver acconsentito a far accedere il pubblico al castello di Balmoral, adesso tocca a quello di Windsor. O meglio, la residenza reale è già accessibile ai sudditi dietro il pagamento di un biglietto, tranne per gli abitanti del luogo che fino ad ora potevano entrare gratuitamente.

Fonte: Getty Images

Carlo travolto dalla protesta

Ebbene dal primo di giugno questo privilegio verrà meno e anche loro dovranno pagare, anche se avranno delle agevolazioni, come degli sconti o ingressi gratuiti per i minori. Ma i cittadini di Windsor non ci stanno e protestano vigorosamente contro il loro Re che, differentemente dalla Regina Elisabetta, è riuscito più volte a scontentare i suoi sudditi.

Windsor è il castello abitato più antico e più grande. Carlo utilizza la fortezza millenaria nel Berkshire come una delle sue residenze ufficiali. Al suo interno si tengono cerimonie d’investitura, incontri coi capi di Stato ed è aperto al pubblico tutto l’anno.

Fonte: Getty Images

Nel 1837 fu la Regina Vittoria a introdurre l‘ingresso a pagamento al Castello. I biglietti potevano essere acquistati presso l’ufficio del Lord Chamberlain o presso selezionate librerie londinesi. Da allora gli abitanti di Windsor sfruttano il privilegio di entrare gratuitamente e ci tengono davvero a mantenerlo.

Il candidato parlamentare Julian Tisi ha dichiarato: “Per molti di noi che vivono a Windsor, visitare il castello gratuitamente è un grande piacere. Alcuni frequentano l’eccellente caffetteria e non c’è nessuno che non abbia portato i parenti in visita”.

Carlo deve stare attento a non promuovere novità che possono mettere in discussione la sua popolarità, risalita per altro proprio negli ultimi mesi dopo l’annuncio del tumore. Non basta farsi vedere con Camilla al Chelsea Flower Show ad annusare fiori profumati, a conversare amabilmente e a divertirsi lasciando bonariamente che un gruppo di bambini lo soprannominasse Re del Compost.