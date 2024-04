Carlo, per la prima volta dopo secoli, apre le porte del Castello di Balmoral al pubblico. Così tutti avranno l’opportunità di vedere le stanze e i luoghi segreti della Famiglia Reale. Una decisione che ha sconcertato non poco certi ambienti di Corte, anche perché è arrivata in un momento in cui la Monarchia appare parecchio indebolita a causa del cancro del Re e di quello che ha colpito Kate Middleton. E così si è diffusa l’idea che i conti di Sua Maestà non siano proprio in ordine, tanto da richiedere nuove entrate.

Carlo in difficoltà finanziarie

Insomma, mentre Carlo si cura per il cancro e cerca di mostrarsi forte e sereno coi sudditi, come è avvenuto il giorno di Pasqua, altri segnali mostrano al contrario che il Regno vacilla. E alla malattia che purtroppo ha colpito il Sovrano si aggiungono anche problemi di natura finanziaria che lo avrebbero spinto a rendere pubblico il Castello di Balmoral, la residenza preferita della Regina Elisabetta che proprio in quelle stanze è morta.

Fonte: IPA

Carlo sbandiera così i segreti di famiglia. Fino ad ora di Balmoral si conoscevano solo pochi dettagli, quelli apparsi nelle foto che il Palazzo aveva deciso di condividere. Mentre adesso sarà visitabile da chiunque. È probabile che una parte della residenza resti chiusa al pubblico, ma ormai è caduto un altro muro che divideva i Reali dai loro sudditi e anche la dimora più inaccessibile sta per diventare aperta a tutti.

I segreti del Castello di Balmoral

Il Castello di Balmoral è di proprietà dei Reali dal 1852, quando il Principe Alberto lo acquistò per sua moglie, la Regina Vittoria, trasformandolo nella loro residenza di vacanza. Da allora, la tenuta, che si estende su 50mila ettari, è il luogo privilegiato della Famiglia Reale per l’estate. Qui trascorre piacevoli giornate all’aria aperta, facendo lunghe passeggiate coi cani, barbecue, pic nic ma anche cacciando i galli cedroni.

L’edificio non è quello originale. Infatti, Alberto e Vittoria decisero di abbattere il vecchio castello per costruirne uno più adatto alle loro esigenze. I lavori furono completati nel 1855. La tenuta è proprietà privata dei Sovrani, dunque non fa parte del patrimonio della Corona ed è stata tramandata da Sovrano a Sovrano dalla morte della Regina Vittoria.

Fonte: IPA

Prima della decisione di Carlo, poco si sapeva della vita al Castello. In un documentario del 2016, in occasione dei 90 anni di Elisabetta II, Eugenia di York descrisse Balmoral come “il posto più bello della terra” e notò che era il luogo dove “la nonna è più felice”.

Harry nella sua autobiografia, Spare, racconta che Balmoral è “semplicemente un paradiso. Un incrocio tra Disney World e un sacro boschetto di druidi”. Nota anche che “tutto a Balmoral era vecchio o fatto per sembrare tale. Il castello era un parco giochi, un casino di caccia, ma anche un palcoscenico”. Il secondogenito di Carlo ha anche raccontato alcuni aneddoti, come ad esempio il fatto che sua nonna utilizzava un ascensore per salire al primo piano e si portava con sé i suoi adorati corgie. Oppure di quella volta che lui e suo fratello William si sono inchinati davanti alla statua della Regina Vittoria.

Se questi erano gli unici dettagli che si conoscevano sulla vita a Balmoral, ora grazie a Carlo si potrà sperimentare di persona l’atmosfera del Castello.

Infatti, per 100 sterline sarà possibile visitarne gli interni e i giardini e con l’aggiunta di altre 50 sterline si potrà persino bere un tè. I posti sono limitati, solo 40 al giorno, dal 4 luglio al primo di agosto. Durante questo periodo saranno esposti gli acquerelli della collezione del Re e gli abiti indossati dalla Regina Elisabetta e dalla Regina Madre.

Fonte: IPA

Carlo malato preferisce Sandringham

Ora che si sta sottoponendo alle cure contro il cancro, Carlo preferisce soggiornare a Sandringham nel più vicino Norfolk, quando non è impegnato a Londra. Ma non è escluso che torni a Balmoral in agosto, come da tradizione. Per altro, ha sempre amato il Castello scozzese. Quando era Principe del Galles vi ha soggiornato per diversi lunghi periodi.

Balmoral comprende circa 150 edifici, tutti di proprietà di Carlo. E accanto si trova Birkhall, una tenuta di 5000 acri che fu acquistata dal Principe Alberto per suo figlio all’epoca in cui comprò il Castello.