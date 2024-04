Cosa mettere nei vasi al posto dei fiori: idee e trucchi

Se proprio non siete portati per il giardinaggio e i fiori vi durano troppo poco, ecco alcune soluzioni originali e semplicissime per riempire i vasi di casa

Come riempire un vaso senza fiori

Un bel vaso di vetro al centro della tavola, contenente un mazzo di coloratissimi fiori che emanano un profumo inebriante: sembra proprio la perfetta atmosfera di primavera, ma non tutti amano i fiori recisi o sanno prendersene cura per farli durare più a lungo. Questo non significa dover rinunciare a tenere dei vasi decorativi in casa. Se anche da soli sono in grado di arredare una mensola o un tavolinetto, riempiti in maniera alternativa sono davvero perfetti per impreziosire il vostro appartamento. Scopriamo alcune idee semplici e originali.

Perché usare i vasi senza fiori

I vasi possono essere molto decorativi, e solitamente vengono utilizzati per mettere delle piante da appartamento o per ravvivare l’ambiente con dei fiori recisi. C’è chi, tuttavia, non è proprio portato per il giardinaggio: piantine che muoiono “misteriosamente” e fiori che durano appena una giornata, senza dare la minima soddisfazione a chi li ha acquistati e ha almeno provato a farli sopravvivere. Il cosiddetto “pollice nero”, insomma, è una realtà. C’è anche chi non ama utilizzare i fiori recisi in casa, anche perché vanno cambiati spesso e possono essere un costo.

Qualsiasi sia il motivo per cui non volete avere fiori in casa, nessun problema: non dovrete comunque rinunciare a qualche vaso decorativo da sistemare qua e là, magari su una mensola o sul ripiano di un mobile, come riempitivo per dare un tocco di colore e allegria al vostro appartamento. Anche senza piante e fiori, ci sono diverse idee originali per sfruttare i vasi, meglio ancora se li avete realizzati con le vostre mani. Vediamo alcune soluzioni alternative.

Vasi senza fiori: idee alternative

Abbiamo visto che i vasi, ormai, non servono più solamente per contenere i fiori: ne esistono in commercio di tantissimi tipi diversi, alcuni dei quali si prestano perfettamente a decorare un angolo della casa pur rimanendo vuoti. Se preferite, potete comunque riempirli in modo alternativo, così da impreziosire l’ambiente con pochissimi gesti. Ecco come fare.

I fiori finti

La prima idea è forse la più banale: scegliere dei fiori finti da mettere nei vostri vasi. In commercio potete trovare i vostri preferiti, e ormai sono davvero molto realistici e ben fatti. Il vantaggio è che non si seccano mai: al massimo prendono un po’ di polvere, ma basta passarli con un panno umido o addirittura risciacquarli sotto il getto dell’acqua per farli tornare a splendere come appena acquistati. Inoltre costano un po’, ma durano praticamente una vita e potete pian piano rimpolpare i vasi aggiungendone qualcuno nuovo quando i vecchi sono ormai sciupati.

I fiori fai da te

Decisamente più originale è l’idea di riempire i vasi con dei fiori fai da te, che potete realizzare sfruttando le vostre abilità e le vostre passioni, o addirittura regalandovi dei momenti piacevoli con i bambini. Potete ad esempio preparare dei semplici fiori di cartapesta, usando tante fantasie e tanti colori per dare un tocco di vivacità all’ambiente. Sono bellissimi anche i fiori realizzati con la pasta di sale o con il DAS, da lasciar cuocere in forno o seccare e poi dipingere a piacere. Se siete brave con il fai da te, sbizzarritevi anche con l’uncinetto o la stoffa. Insomma, l’unico limite è la vostra fantasia.

Le Pampas Grass

Avete mai sentito parlare di Pampas Grass? Sono dei soffici piumini che nascono dalla pianta della Cortaderia selloana, e rappresentano una valida alternativa ai classici fiori in vaso. I suoi rami sono solitamente abbastanza lunghi, quindi si adattano soprattutto ai vasi di grandi dimensioni, da posizionare su un mobile basso o addirittura a terra. Impreziosiscono l’ambiente con la loro morbidezza, e ne potete trovare di diversi tipi, tra quelli sbiancati e quelli dipinti con tinte naturali per portare un poì di colore in casa.

Le foglie di palma

Ancora, le foglie di palma sono molto decorative e si adattano bene a qualsiasi ambiente. La loro versione essiccata, d’altronde, è comodissima da tenere in casa. Ne esistono alcune varietà plissettate, che sono davvero scenografiche, nonché delle imitazioni finte che possono durarvi all’infinito. Molto belle anche quelle ritagliate a forma di cuore, super romantiche (anzi, sono un’ottima idea per San Valentino!). Disponetele in un vaso abbastanza alto, da sistemare in terra o su un tavolinetto: basta pochissimo per creare l’atmosfera, senza spendere troppo.

Il pot-pourri

Vasi piccoli e bassi oppure trasparenti e dall’ampia apertura possono diventare degli ottimi contenitori per il pot-pourri. Di cosa si tratta? È un insieme di petali di fiori secchi ed oli essenziali che emana un aroma buonissimo, in grado di diffondersi rapidamente in tutta casa. Un’ottima scelta se amate i profumatori naturali, insomma. Potete acquistarne di tantissimi tipi diversi oppure realizzarli da sole, con le vostre essenze preferite. Tra i fiori più usati ci sono la rosa, la lavanda, la melissa, il ginepro e la reseda, accanto ai quali si impiegano aromi come il cedro, la cannella, i chiodi di garofano, il limone, la menta, l’arancia e il rosmarino. Avete dunque l’imbarazzo della scelta.

A tutto colore

Amate i colori vivaci e vorreste riempire casa con le vostre tonalità preferite? Riempite i vasi con tutti gli oggetti colorati che avete a portata di mano: ce ne sono tantissimi! Qualche esempio? I classici vetri raccolti in spiaggia, levigati dall’acqua marina che gli hanno dato delle sfumature spettacolari. O ancora delle biglie colorate, ricordo di un’infanzia ormai passata. E perché no, anche dei sali da bagno di tanti profumi diversi, che si prestano perfettamente per decorare la vasca o per arredare la camera da letto. In commercio si trova anche della sabbia colorata, che potete mescolare creando dei disegni geometrici o delle linee morbide senza troppa fatica.