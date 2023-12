Come creare un profumo per l’ambiente in casa

Stanchi dei soliti profumatori per ambienti? Potete crearne uno fai da te per avere sempre un buonissimo odore in tutta casa: ecco come fare

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come realizzare un profumatore per ambienti fai da te

Tutti noi amiamo avere una casa pulita e profumata, ma la quotidiana igiene spesso non garantisce che il buon odore permanga a lungo. Per questo vengono utilizzati i profumatori d’ambiente: ne esistono di tantissimi tipi, perfetti per tutte le esigenze, e si trovano pressoché ovunque. Ma si tratta pur sempre di prodotti chimici che, in alcuni casi, possono dare fastidio e scatenare sintomi quali mal di testa, nausea e persino reazioni allergiche. Ci sono alternative naturali? Assolutamente sì: ecco come creare un deodorante per la casa con ingredienti economici e facili da reperire.

Il profumatore al bicarbonato

Il primo ingrediente perfetto per il vostro nuovo deodorante per la casa non può che essere il bicarbonato di sodio: lo si trova anche al supermercato (e forse lo avete già in dispensa), costa pochissimo e ha innumerevoli proprietà, tra cui quella di assorbire i cattivi odori. È dunque l’ideale per rinfrescare gli ambienti, soprattutto se abbinato a qualche olio essenziale in grado di emanare un buonissimo profumo. Vediamo allora come preparare questo deodorante fai da te.

Mescolate due cucchiai di bicarbonato in 400 ml di acqua calda, in modo che la polvere si sciolga. Quindi aggiungete 10 gocce del vostro olio essenziale preferito (potete sostituirlo con del succo di agrumi, come il limone, l’arancia o il pompelmo) e agitate bene la soluzione. Non vi resta che versare tutto in un vaporizzatore: avrete una fragranza deliziosa che si spargerà per la vostra casa, assorbendo qualsiasi altro sgradevole odore.

I gessetti profumati

Avete mai provato a realizzare dei semplicissimi gessetti profumati, da tenere in casa per rendere più piacevole l’atmosfera? Ci vuole davvero pochissimo: in una ciotolina, versate due cucchiai di acqua e aggiungete 20 gocce di olio essenziale a vostro piacimento. A questo punto unite tre cucchiai di bicarbonato di sodio, mescolando fin quando quest’ultimo non avrà assorbito tutta l’acqua. Preparate degli stampini in silicone – potete usare le forme più disparate, per poter anche dare un tocco di originalità alla vostra casa – e versate il composto in essi. Lasciate all’aria finché i gessetti non saranno asciutti.

Una volta pronti, potrete semplicemente tirarli fuori dagli stampini e disporli in ogni stanza, magari usando delle ciotole o dei piccoli vassoi. Se volete sfruttare i gessetti come decorazione, potete aggiungere al composto anche alcune gocce di colorante: in questo modo saranno non solo profumatissimi, ma anche belli da vedere. Ma i gessetti sono perfetti anche da tenere nell’armadio o nei cassetti, visto che il bicarbonato assorbe i cattivi odori e gli oli essenziali aiutano a profumare la biancheria.

I sacchetti alla lavanda

La lavanda è una delle profumazioni più apprezzate, molto usata anche in aromaterapia per le sue proprietà rilassanti e ansiolitiche. Perché non sceglierla per il vostro deodorante per la casa? Preparate dei semplici sacchettini di tulle, inserendo al loro interno dei fiori essiccati: disponeteli poi in ogni stanza, soprattutto in camera da letto e in bagno, per sfruttare i suoi poteri calmanti. I sacchettini sono utili anche da tenere nell’armadio o nei cassetti, per profumare i vestiti e persino per proteggerli dalle tarme.

Il pot pourri con fiori ed erbe essiccate

Un’altra alternativa per profumare casa con la lavanda, un’essenza in grado di regalare un’atmosfera primaverile, consiste nel preparare un pot pourri. Si tratta di una composizione preparata con petali di fiori secchi e impreziosita con qualche goccia di olio essenziale: alla lavanda, potete aggiungere altri fiori come la rosa o la camomilla, ma anche spezie ed erbe aromatiche come il rosmarino, la cannella, lo zenzero, l’anice, i chiodi di garofano e l’alloro. Mescolate tutto insieme, aggiungete i vostri oli essenziali preferiti e trasferite il pot pourri in una ciotola di legno da sistemare in casa.

Il deodorante perfetto per l’inverno

Sono ancora moltissime le persone che, in inverno, scaldano la propria casa con i termosifoni: se siete tra quelle, potete sfruttare questo trucchetto per avere sempre un buon odore. Procuratevi dei deumidificatori da calorifero, ovvero dei contenitori in ceramica da appendere ai radiatori, e riempiteli d’acqua. Vengono solitamente usati per evitare che l’aria in casa diventi troppo secca, provocando spiacevoli fastidi. Per far sì che ogni stanza profumi di buono, aggiungete ai deumidificatori qualche goccia di olio essenziale o, ancora più semplicemente, delle bucce d’arancia, di mandarino o di pompelmo.

Il diffusore di fragranze fai da te

In commercio esistono tanti diffusori di fragranze perfetti per profumare casa a lungo. Ma basta davvero pochissimo per prepararne uno fai da te, con pochi ingredienti semplici e i vostri aromi preferiti. Procuratevi un vasetto di vetro o di terracotta e lavatelo accuratamente, quindi versate al suo interno dell’olio non profumato (va benissimo quello usato per i bambini), riempiendolo per tre quarti. Ora aggiungete un po’ d’acqua e qualche goccia di olio essenziale, in una profumazione a vostra scelta.

Mescolate bene, facendo attenzione che il vasetto non sia completamente pieno. Dovrete infatti inserire al suo interno dei bastoncini di legno – sono perfetti gli stuzzicadenti grandi, usati per gli spiedini, dopo aver tolto loro le parti appuntite. Girate sottosopra i bastoncini una volta al giorno, in modo che l’olio profumato assorbito durante le 24 ore rilasci il suo aroma in tutta casa. Quando il liquido all’interno del vasetto sarà finito, potete semplicemente rabboccarlo o preparare una nuova fragranza.

Ammorbidente, un odore incredibile

Chiunque abbia mai fatto pur una sola lavatrice saprà bene che l’ammorbidente è indispensabile non solamente per rendere più soffici i tessuti, ma anche per profumare la biancheria. Come sfruttare il suo potere per deodorare la casa? È davvero molto semplice: procuratevi un flacone spray e riempitelo con un litro d’acqua. Aggiungete poche gocce di ammorbidente, scegliendone preferibilmente uno biologico. Ora mescolate bene la soluzione e spruzzatene un po’ sui cuscini del divano, sulle tende o su qualsiasi altro tessile. Ogni stanza profumerà di pulito in pochi istanti.