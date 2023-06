Deodorante anti-sudore fai da te: come realizzarlo a casa

Fonte: iStock Deodorante per il sudore fai da te

Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, è inevitabile andare incontro a una sudorazione eccessiva e ai cattivi odori, che possono diventare un vero problema per noi e per chi ci sta vicino. Per questo in estate è impossibile fare a meno del deodorante per il sudore.

Sappiamo bene che in commercio ne esistono di tutti i tipi, con diverse profumazioni e adatti ai vari tipi di pelle, ma spesso nei deodoranti che troviamo sui banconi dei supermercati o in farmacia sono presenti delle sostanze di difficile biodegradabilità per l’ambiente. Tra quelle più diffuse troviamo l’aluminum chlorohydrate, utilizzato come antitraspirante per la sua capacità di chiudere i pori della pelle e di impedire la fuoriuscita del sudore.

Realizzare un deodorante per il sudore fai da te è più facile di quanto immaginiate: è la soluzione ideale per chi non vuole impattare sull’ambiente e vuole usare sulla propria pelle prodotti naturali. Basteranno pochi ingredienti e qualche accorgimento per produrlo in casa.

Deodorante fai da te: tre modi per realizzarlo in casa

Se l’estate porta con sé la voglia di mare, gite fuori porta e aperitivi al tramonto, dall’altro ci mette di fronte a un problema tanto fisiologico quanto fastidioso, quello della sudorazione eccessiva e dei conseguenti cattivi odori. Per molti la zona delle ascelle può risultare particolarmente delicata e per questo una soluzione ottimale può essere dedicarsi alla preparazione di un deodorante naturale fai da te.

Questa zona del nostro corpo ha bisogno infatti di attenzioni particolari, soprattutto quando le temperature cominciano ad alzarsi. L’alternativa di un deodorante per il sudore fai da te può rappresentare anche una scelta ecologica: utilizzando infatti ingredienti totalmente biodegradabili (e anche economici, il che non guasta), potremo tutelare l’ambiente, la nostra pelle – nel caso di chi ha qualche problema di sensibilità – e anche il nostro portafoglio.

Con il bicarbonato

Economico e totalmente biodegradabile, il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato contro i cattivi odori: un prodotto base che non può mancare nella formulazione di deodoranti e anche di dentifrici. Questo prodotto può essere impiegato in tantissimi modi nelle nostre case: dalle pulizie domestiche alla lievitazione di prodotti da forno, dal lavaggio di frutta e verdura al trattamento di piccoli disturbi di salute.

Scoprirete presto che il bicarbonato può essere di grande aiuto anche per combattere i cattivi odori dati dalla sudorazione, grazie al suo Ph basico. Preparare un deodorante a base di questa sostanza in casa è davvero facilissimo, e in base agli ingredienti sarà possibile ottenere consistenze e profumazioni diverse.

Per un deodorante liquido potete mescolare 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, 50 ml di acqua distillata, 3 gocce di olio essenziale alla fragranza che preferite, 10 gocce di olio essenziale di tea tree (dalle proprietà antibatteriche e antimicotiche). Basterà unire i vari ingredienti in un flacone spray e far riposare per 8 ore prima di utilizzarlo.

Un’alternativa valida è la preparazione con l’olio di cocco: mescolate in un contenitore un cucchiaino di bicarbonato di sodio e uno di amido di mais, poi aggiungete quattro cucchiaini di olio di cocco (che al di sotto dei 24°C si trova allo stato solido). Fate sciogliere gli ingredienti a bagnomaria, continuando a mescolare per farli amalgamare bene. Quando il composto è fluido, basterà aggiungere 5 gocce di olio essenziale alla rosa (o lavanda, salvia, o una fragranza che prediligete) e riporre il composto in un vasetto che andrà in frigo per circa un quarto d’ora.

Questo tipo di deodorante si presenta solido, ma è sufficiente il calore delle dita per farlo ammorbidire, risultando quindi facilmente spalmabile direttamente sulla pelle. Ricordate che gli oli essenziali ricavati dagli agrumi (limone e arancio) sono fotosensibilizzanti e possono creare macchie sulla pelle se esposta al sole: meglio utilizzarli d’inverno, quando le nostre ascelle sono ben coperte.

Attenzione poi a non utilizzare deodoranti a base di bicarbonato dopo la depilazione. In questo caso meglio spalmare sotto le ascelle un velo di gel d’aloe che, oltre a deodorare, aiuta a lenire l’irritazione della pelle dopo la rasatura (o scottature).

Con burro di karité

Il burro di karité è perfetto per ottenere un deodorante fai da te in crema: anche in questo caso sciogliete l’ingrediente a bagnomaria aggiungendo un cucchiaino di bicarbonato di sodio, 10 gocce di olio essenziale di tea tree, e qualche goccia di un olio essenziale dell’aroma che più gradite. Basterà lasciarlo riposare per qualche ora per avere il vostro deodorante pronto all’uso.

Con 30 grammi di burro di karité, 10 ml di olio di salvia (dal potere anti sudorazione), 5 ml di olio di camomilla (dalle proprietà lenitive) e qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang potete realizzare un’alternativa profumatissima, sempre sciogliendo tutto a bagnomaria: una soluzione semplice e veloce!

Tutti gli oli essenziali sono facilmente reperibili sia nelle erboristerie che online: basterà optare per le fragranze che amate di più.

Deodorante al rosmarino

Per avere un deodorante spray naturale l’alternativa è preparare un decotto di rosmarino: fate bollire gli aghi della pianta per qualche minuto, poi fate riposare il composto per circa un quarto d’ora. Una volta terminato basterà aggiungere un cucchiaio di alcool e 10 gocce di olio essenziale di tea tree in un flacone per avere un prodotto economico e biologico perfetto per combattere i cattivi odori.

I deodoranti naturali

La natura dispone di deodoranti e soluzioni ideali per chi non vuole acquistare prodotti chimici, come l’allume di rocca (o allume di potassio), un sale contenente potassio e alluminio, dall’azione leggermente antitraspirante e antimicrobica. È utilizzato da centinaia di anni nei paesi del Sud Est asiatico come deodorante, e negli ultimi anni si è diffuso anche in occidente come alternativa ai classici deodoranti.

Si può acquistare in erboristeria, nei negozi di prodotti naturali per la cura della persona e in molti supermercati, dove lo si trova in diversi formati. L’allume di rocca si trova in vendita sotto forma di cristallo modellato come roll-on o disciolto in acqua o alcool per ottenere soluzioni spray: è in grado di limitare la proliferazione dei batteri responsabili dei cattivi odori e ha un’efficacia deodorante di circa ventiquattro ore.