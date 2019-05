Come eliminare le tarme dall’armadio: rimedi naturali

editato in: da

Space clearing: come fare spazio nell’armadio

Le tarme, il nemico numero uno degli armadi, dei nostri maglioni e cappotti più caldi e, nei casi più estremi, anche degli indumenti in cotone.

I rimedi chimici al problema sono noti. Gli scaffali dei supermercati pullulano di sacchetti, cuscinetti, strisce di ogni forma e profumo da collocare nei cassetti o da appendere alle aste degli armadi. Oppure si può fare come le nostre mamme e nonne, che riempivano il guardaroba invernale di palline di naftalina o canfora, pericolosissime se nei paraggi si aggirano dei bambini. Senza contare l’odore persistente che lasciano su coperte e cappotti.

Per tenere lontano le indesiderate tarme noi vi consigliamo invece accortezze e rimedi naturali . Ecco i più comuni:

– al cambio di stagione lavare beni gli indumenti prima di riporli nei cassetti e negli armadi

– utilizzare sacchetti di plastica e sacche con cerniera prima di chiudere maglioni e cappotti nel guardaroba invernale

– utilizzare i classici sacchetti di lavanda secca. Se avete una pianta fiorita a disposizione, staccare le spighe e fatele seccare all’aria aperta. Altrimenti potete comprare i sacchetti già fatti in erboristeria

– in alternativa alla lavanda suggeriamo il legno di cedro, eucalipto, cembro oppure mix di erbe aromatiche come l’artemisia, l’abrotano e la santolina, tutte disgustose per le tarme. Efficaci anche il pepe, gli agrumi essiccati e i chiodi di garofano. Se amate “il fai da te” potete essiccare da voi un’arancia e infilzarla con i chiodi di garofano: basta poi un nastrino per appenderla all’asta dell’armadio.

Vi ricordiamo comunque che se il vostro armadio è già stato preso d’assalto dalle tarme è opportuno svuotarlo e lavarlo a fondo. Le tarme attirano altre tarme, dunque la pulizia deve essere radicale. E se desiderate rammendare un capo rosicchiato, non scordate di rilavarlo a fondo (alcuni suggeriscono di infilarlo nel freezer per eliminare ogni eventuale larva).