Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo, affetto da un cancro così come la nuora Kate Middleton, è tornato a mostrarsi in pubblico in occasione della tradizionale messa di Pasqua alla cappella di St. George. Seppur provato dalla malattia e dalle cure richieste, il Re è apparso sereno e sorridente e ha persino spiazzato i presenti con un paio di inaspettate battute.

Re Carlo: “Sto facendo del mio meglio”

Bagno di folla per Re Carlo che, accompagnato dalla premurosa Camilla, non si è sottratto all’affetto dei sudditi inglesi, accorsi numerosi per salutare il monarca assente da tempo a eventi pubblici e occasioni istituzionali, in occasione della messa di Pasqua. I cittadini inglese non hanno risparmiato dimostrazioni d’affetto e di vicinanza a Carlo che ha risposto con gioia e benevolenza.

E hanno fatto il giro del web i divertenti scambi di battute con un paio di appassionati ammiratori: “Guarisci presto, Maestà” ha urlato una donna tra la folla. E il Re, inaspettatamente, ha risposto: “Sto facendo del mio meglio!”. Uno slancio di ottimismo che ha rassicurato i presenti e ha mostrato un lato inedito del Re. Mentre all’uomo che gli ha suggerito di “non mollare mai, vai avanti con forza”, il Re ha risposto, indicando giocoso la consorte: “Obbedisco semplicemente alle istruzioni”.

Carlo, sempre così riservato e poco propenso alle parole in libertà, si è mostrato sincero e senza filtri. È stato un gesto semplice, ma di grande apertura. Da quando la notizia del cancro del Re è stata diffusa, il suo atteggiamento è cambiato. Al punto da mostrare pubblicamente grande affetto anche nei confronti della nuora Kate Middleton, con cui il Re ha da sempre un rapporto speciale, che pubblicamente lodato per il coraggio dimostrato nel parlare pubblicamente della propria malattia.

I segnali di ripresa del Re

La passeggiata di Re Carlo è stata attentamente analizzata sul Daily Mail dall’esperta di body language Judi James. Secondo l’esperta, Carlo ha utilizzato le sue espressioni tipiche, dalla “bocca comica” ai gesti con le mani, movenze rassicuranti e serene. Il Re, prosegue James, “si stava chiaramente divertendo. Le sue guance erano sollevate e arrotondate e mostrava i suoi gesti caratteristici e vari segnali del buon umore”. Positiva anche l’analisi della regina Camilla che “non sembrava svolgere alcun tipo di servizio infermieristico. Non lanciava sguardi ansiosi a suo marito”. Anzi, la regina è apparsa “orgogliosa per il fatto che Charles stia tornando di nuovo alla vita pubblica”.