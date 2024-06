Fonte: IPA Re Carlo al Trooping the Colour

Nonostante la malattia, Re Carlo d’Inghilterra, che ha annunciato di essere affetto da un tumore, ha preso parte all’annuale parata del Trooping the Colour, una delle più importanti celebrazioni della monarchia britannica. In alta uniforme, ha sfidato la pioggia per eseguire il saluto militare alle guardie irlandesi, ma il suo gesto ha preoccupato gli affezionati sudditi.

Il gesto di Carlo al Trooping the Colour

Tradizionalmente, Re Carlo era solito arrivare alle celebrazioni del Trooping the Colour a bordo di una carrozza scoperta. Quest’anno, sotto la pioggia battente di Londra, il monarca – sotto cura per un cancro – ha optato per una più confortevole carrozza coperta. Così come la nuora Kate Middleton, che alla parata ha fatto la sua prima uscita in pubblico dopo l’annuncio della malattia.

In seguito, però, il principe di Galles – arrivato sventolando un guanto così come la Regina Camilla (è la tradizione) – ha sfidato le intemperie. È sceso dalla carrozza e, in piedi sotto l’acqua, ha rivolto il militare saluto alle guardie irlandesi. La scelta di lasciare Carlo, 75enne e ammalato, a prender freddo per così lungo tempo ha destato molta preoccupazione tra i sudditi. “Si prenderà una polmonite! Portatelo dentro” hanno scritto cittadini inglesi sui social. Mentre altri suggerivano di offrire al Re una postazione al riparo da pioggia e vento. Un gesto d’affetto, di cui Carlo sarà felice ma che, così come i consigli di Camilla, probabilmente non ascolterà.

L’affetto per la nuora Kate

Oltre al coraggio, durante il Trooping the Colour Re Carlo ha dimostrato anche il grande affetto che lo lega alla nuora. “Carlo ha lasciato che i suoi sentimenti di orgoglio e persino gratitudine verso la sua bellissima nuora fossero evidenti durante la loro apparizione sulla balconata” ha commentato su The Mirror l’esperta di body language Judy James. La stima verso Kate si evince anche dalla posizione a lei concessa, proprio a fianco del Re, come una sua pari. Ed è a lei che Carlo ha rivolto le attenzioni maggiori, chiacchierando animatamente e anche scoppiando in una sincera risata ben più di una volta.