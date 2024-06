Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

La Regina Camilla ha condiviso un, seppur piccolo, aggiornamento sulle condizioni di salute di Re Carlo: non ha intenzione di fermarsi e sta bene. Il Re si è sottoposto alle cure per il cancro poche ore prima di essere presente al D-Day, dove voleva essere presente assolutamente, a tutti i costi. Per gli eventi, sono stati programmati tutti i dettagli, persino i più insignificanti, per dare la possibilità al Re di svolgere i propri doveri senza accusare troppo il colpo. “Non rallenterà e non farà quello che gli viene detto”, ha detto la Regina.

Re Carlo, come sta: parla la Regina Camilla

Durante l’annuale festival letterario della Queen’s Reading Room all’Hampton Court Palace nel Surrey, la Regina Camilla è stata accolta da Sir Nicholas Coleridge. Parlando con l’autore Lee Child, si è lasciata andare a una confidenza sulle attuali condizioni del Re, malato di cancro. “Sta bene, tranne che non si fermerà e non farà quello che gli viene detto”. Quasi un invito, il suo, ad ascoltare molto di più i medici e a prendersi un periodo di riposo tra un impegno e l’altro, ma Re Carlo è ostinato e non ha intenzione di apparire debole agli occhi dei sudditi.

Il Sun ha rivelato che, poche ore prima del D-Day, Carlo è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi al trattamento per il cancro. Mercoledì 5 giugno 2024 si è recato a Portsmouth, dove ha pronunciato un’emozionante discorso di ben 8 minuti. Il suo impegno, però, è stato ridotto di circa 45 minuti, per consentirgli di riprendersi dalle cure. Tutte le disposizioni sono state “accuratamente calibrate” per evitare qualsiasi disguido o eccessiva stanchezza nel Monarca, che, stando alle parole della Regina, non ha comunque intenzione di cedere il passo.

Re Carlo, il Trooping the Colour si avvicina

Per Carlo, la settimana del Trooping the Colour è cruciale, a dir poco, considerando che è motivo di gioia e di festa per il Regno Unito: è il “compleanno” del Re, e tutto è pronto per il 15 giugno. L’8 giugno si sono tenute le prove: l’assenza di Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha toccato profondamente le Guardie Irlandesi, considerando che quest’ultima ha scritto una lettera con la speranza di tornare presto a rappresentarle in veste di Colonnello.

Carlo è tornato ufficialmente agli impegni ufficiali: ad aprile, l’annuncio di Buckingham Palace, con un programma estivo fitto di eventi, a cui il Re intende presenziare a tutti i costi. L’equipe medica si dice “fiduciosa e incoraggiata dai progressi compiuti finora”, addirittura dicendosi “positiva” riguardo alla guarigione. E se per il Re ci sono notizie più incoraggianti, per la Principessa del Galles, invece, il riserbo è massimo.

Il 15 giugno Re Carlo parteciperà al Trooping the Colour in carrozza con la Regina Camilla, mentre si spera in un’apparizione di Kate Middleton dal balcone di Buckingham Palace, ma è un’ipotesi molto remota. Dopodiché, il Re sarà presente al Royal Ascot il 18 giugno, ed è in previsione una visita di Stato dell’Imperatore e dell’Imperatrice del Giappone alla fine del mese. Infine, a ottobre, potrebbe andare in Australia per un tour Reale di due o tre settimane. Medici permettendo.