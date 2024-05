Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo è stato costretto a cancellare o spostare diversi eventi programmati per l’estate, non per il cancro ma per le elezioni anticipate. Il Trooping the Colour, il compleanno pubblico del Sovrano, è seriamente a rischio. Ma un comunicato dell’Esercito ha fatto chiarezza.

Perché il Trooping the Colour era a rischio

Sebbene Carlo e Camilla abbiano dovuto annullare molti impegni pubblici nelle settimane precedenti le elezioni del 4 luglio, l’esercito britannico ha confermato che il Trooping the Colour si svolgerà regolarmente il prossimo 15 giugno.

Si tratta della celebrazione pubblica del compleanno del Re, indipendentemente dalla sua data di nascita si festeggia sempre nella prima metà di giugno. In questa occasione vengono presentate le bandiere, dette Colori, dei reggimenti di Sua Maestà. I membri della Famiglia Reale partecipano alla manifestazione a cavallo o in carrozza, prima di riunirsi sul balcone di Buckingham Palace.

Cosa succede a Re Carlo

Quest’anno la cerimonia sarà certamente in parte rivista. Carlo di solito presenzia alla parata militare a cavallo, ma a causa del cancro potrebbe optare per la carrozza evitando di stancarsi troppo. Poi la presenza di Kate Middleton è un’incognita. Prima data per certa, poi smentita, per poi riaprirsi uno spiraglio visto che le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. Almeno così emerge da indiscrezioni di Palazzo.

Di certo, le prime due settimane di giugno saranno impegnative per Carlo, Camilla e William che sono attesi in Normandia per le celebrazioni del D-Day il 6 giugno, poi il giorno successivo il Principe di Galles parteciperà alle nozze del Duca di Westminster, mentre Le Loro Maestà non hanno ancora confermato, anche se quasi certamente non saranno presenti. E il sabato successivo si svolgerà il Trooping The Colour.

Un evento molto impegnativo, perché la parata militare verrà eseguita almeno tre volte. Le prime due sono una sorta di prova, per dare modo alle truppe di eseguire perfettamente la sfilata davanti al loro Re.

Il dubbio su Kate Middleton

Lo scorso anno William ha guidato le prove generali in quanto colonnello delle guardie gallesi. Anche Kate ha un incarico militare, infatti è colonnello onorario delle guardie irlandesi che in questa edizione sventoleranno la loro bandiera, anche se con tutta probabilità la Principessa del Galles non potrà assistere di persona alla parata.

Il Trooping the Colour è stato messo a rischio dopo l’annuncio delle elezioni anticipate. La Famiglia Reale infatti è apolitica e durante la campagna elettorale deve lasciare spazio ai dibattiti, in modo che l’opinione pubblica sia concentrata sul voto. Per questo motivo molti eventi sono stati cancellati. Ma non tutti. Il compleanno pubblico di Carlo è stato confermato dall’esercito britannico, così come dovrebbero svolgersi la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera e il Royal Ascot dal 20 giugno.