Viste le delicate condizioni di salute di Carlo III, il prossimo Trooping the Colour subirà dei cambiamenti, non rispettando la tradizione

Fonte: Getty Images Carlo d'Inghilterra

Carlo III sta dimostrando molto coraggio ai suoi sudditi. Il sovrano, infatti, ha svelato di essere affetto da un tumore e sta affrontando le cure del caso, senza rinunciare, però, ai suoi impegni pubblici. Infatti dopo un breve periodo di pausa forzata, non appena i suoi medici l’hanno consentito, il Re ha ripreso a farsi vedere in pubblico e a prendere parte ad alcuni impegni della Corona inglese. Carlo III presenzierà, infatti, anche al prossimo Trooping the Colour, che, come ogni anno, avrà luogo nel mese di giugno. La manifestazione, però, subirà delle modifiche proprio per adattarsi al difficile stato di salute del sovrano.

Carlo III al Trooping the Colour, le nuove regole

Una delle manifestazioni più amate dai sudditi inglesi, che vede la presenza dei membri della casa reale, è il Trooping the Colour. Si tratta di una sfarzosa parata militare che ha origini molto antiche e ha sempre luogo a giugno, anche se la data cambia di anno in anno. Da metà settecento, inoltre, la manifestazione è anche un omaggio al compleanno del sovrano, che prende parte alla grande festa delle forze armate, insieme al resto della famiglia reale.

Re Carlo III ha già partecipato in veste di sovrano a un’edizione del Trooping the Colour, prendendo parte alla parata delle forze armate a cavallo, come da tradizione. Nel 2024, però, la manifestazione subirà delle variazioni che romperanno con la tradizione ma sono dovute alle delicate condizioni di salute del sovrano, che sta ancora affrontando la terribile malattia che l’ha colpito. Proprio per questo, Carlo III non prenderà parte alla parata a cavallo ma, rompendo la tradizione, seguirà il Trooping the Colour in carrozza. Così almeno è trapelato dalle pagine del Times che ha rivelato che: “È molto probabile che il Re prenderà parte al Trooping in carrozza quest’anno, ma una decisione definitiva deve ancora essere presa”. Oltre ciò altre accortezze potrebbero essere prese all’ultimo minuto: “Saranno adattate ove necessario”.

Non è la prima volta che, a ogni caso, un sovrano inglese non partecipa a cavallo al Trooping the Colour, visto che nei suoi ultimi anni di regno anche la Regina Elisabetta II aveva preso parte alla parata utilizzando una carrozza.

Trooping the Colour, il programma del 2024

Il Trooping the Colour del 2024 dovrebbe avere luogo il prossimo 15 giugno. Oltre alla parata militare, la manifestazione sarà arricchita dal consueto passaggio delle Frecce Rosse che passerà sopra Buckingham Palace. Secondo quanto rivelato dal Mirror, alla sfilata aerea parteciperà il bombardiere Lancaster, affiancato da altri 12 aerei. Il passaggio dei velivoli coinvolti nel Trooping the Colour è previsto a Londra intorno alle ore 13, ma sorvoleranno, prima, altre contee inglesi.

Oltre allo spettacolo delle Frecce Rosse, verranno coinvolti nella parata militare circa 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti, che sfileranno in parata tra le strade di Londra. Come da ultimi aggiornamenti di Kensington Palace, Kate Middleton non dovrebbe tornare ai suoi impegni reali a breve e, quindi, non dovrebbe essere presente al prossimo Trooping the Colour, a differenza del sovrano che ha già potuto fare ritorno ai suoi doveri reali.