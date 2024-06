Fonte: IPA Kate Middleton

Come preventivato, la Principessa del Galles, Kate Middleton, non ha presenziato alle prove del Trooping the Colour. Colonnello onorario delle Guardie Irlandesi, quest’anno non ha fatto il tradizionale saluto durante le prove. Uno degli eventi principali della parata per il compleanno di Re Carlo, a cui quest’ultimo parteciperà in carrozza. Ma la Principessa è assente dalla scena da mesi, precisamente da quando, con un videomessaggio, ha annunciato di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva.

Kate Middleton si scusa per aver saltato le prove del Trooping the Colour

La lettera di scuse da parte di Kate Middleton è stata pubblicato su X (ex Twitter) dalle Guardie Irlandesi. Questo è uno dei pochi messaggi condivisi dalla Principessa del Galles negli ultimi mesi. L’ultima volta che è stata vista ufficialmente in pubblico risale alla messa di Natale: dopodiché, a gennaio è stata annunciata un’operazione all’addome e solamente in seguito ha parlato della diagnosi, ovvero il cancro. Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stato il Principe William: in occasione di un evento per il D-Day, ha detto che Kate “sta migliorando”.

I riflettori sono puntati sulla Principessa e su un suo eventuale saluto dal balcone di Buckingham Palace per il Trooping The Colour. Intanto, oggi 8 giugno ha saltato la prova generale dei festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo (previsti per il 15 giugno). “Apprezzo tutti coloro che quest’anno si sono esercitati per mesi. Essere il vostro Colonnello rimane un grande onore e mi dispiace molto di non poter fare il saluto di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, spero di essere in grado di rappresentarvi ancora una volta molto presto”. La lettera è stata firmata con “Colonnello Catherine”.

La reazione delle Guardie Irlandesi non si è fatta attendere: “Sono state profondamente toccate nel ricevere questa mattina una lettera dal nostro Colonnello, Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles. Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale ogni bene per la sua guarigione e le mandiamo i nostri migliori auguri”. L’assenza di Kate durante le prove del Trooping the Colour è stata confermata dal Palazzo il 30 maggio, ma la Principessa ha tenuto ugualmente a far sentire la sua “presenza”.

Dubbi sulla presenza al Trooping the Colour per il saluto dal balcone

C’è una (minuscola) speranza da parte dei sudditi, ovvero di poter rivedere la Principessa al Trooping the Colour il 15 giugno, magari per un saluto dal balcone di Buckingham Palace. Ma dal 22 marzo, ovvero da quando ha annunciato di avere il cancro al mondo intero con un videomessaggio, ha preferito mantenere un basso profilo. Secondo alcune fonti, sarebbe stata avvistata insieme alla famiglia mentre faceva commissioni. Il Principe William, in ogni caso, ha detto che la moglie “sta bene”, ma il suo ritorno in pubblico è strettamente connesso al via libera dei medici. Per quanto riguarda invece Re Carlo, sarà presente al Trooping the Colour, ma con una differenza rispetto all’anno scorso: non guiderà il corteo a cavallo, bensì viaggerà in carrozza insieme alla Regina Camilla.