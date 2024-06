Re Carlo, ultime notizie: il gesto nascosto per Kate durante il Trooping the Colour

Il gesto nascosto di Re Carlo per Kate Middleton

Il Trooping the Colour è una delle cerimonie più iconiche del Regno Unito, una celebrazione che segna il compleanno ufficiale del sovrano con una parata militare spettacolare. Quest’anno, la famiglia reale ha partecipato al completo, ma c’è stato un elemento che ha reso l’evento ancora più speciale: il ritorno di Kate Middleton alla sua prima apparizione pubblica ufficiale dal giorno di Natale, dopo aver affrontato una diagnosi di cancro.

Durante la cerimonia, i membri della famiglia reale si sono riuniti sul balcone di Buckingham Palace per assistere al passaggio degli aerei della Royal Air Force. In onore del ritorno maestoso di Kate, sembra che Re Carlo, all’età di 75 anni, abbia apportato una modifica chiave alla disposizione del balcone reale.

L’anno scorso, Re Carlo era posizionato accanto al Principe William durante il Trooping the Colour. Tuttavia, quest’anno, il monarca ha deciso di stare accanto a una raggiante Kate, mostrando un’unità e un sostegno particolari nei confronti della principessa. Questo piccolo cambiamento ha avuto un grande impatto, sottolineando il legame affettuoso tra i due, entrambi attualmente in trattamento per il cancro.

Kate Middleton, 42 anni, è apparsa regale in un abito bianco strutturato creato da Jenny Packham, con dettagli neri lungo il collo e le maniche, e un fiocco decorativo. Ha completato il suo look con un cappello di Philip Treacy, orecchini di perle e la spilla del Reggimento delle Guardie Irlandesi, un omaggio al suo ruolo di colonnello. Re Carlo, invece, indossava la tunica rossa dell’Ordine di Guardia d’Onore delle Guardie Irlandesi.

Un messaggio di speranza e forza

Kate Middleton ha confermato la sua presenza al compleanno ufficiale di Re Carlo solo alla vigilia dell’evento, attraverso un messaggio personale diffuso da Kensington Palace. Accompagnato da una bellissima foto di Kate sotto un albero nei giardini della tenuta di Windsor, il messaggio ha offerto uno sguardo intimo sulle sue attuali condizioni di salute e sul suo percorso di guarigione.

“Sto facendo buoni progressi, ma come chiunque attraversi la chemioterapia sa, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. Nei giorni cattivi ti senti debole, stanca e devi assecondare il tuo corpo riposando. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo la sensazione di stare bene”, ha scritto Kate.

Ha continuato spiegando che il suo trattamento è ancora in corso e lo sarà per qualche mese, ma nei giorni in cui si sente abbastanza bene, trova gioia nel partecipare alla vita scolastica dei suoi figli, dedicarsi alle attività che le danno energia e positività, e iniziare a fare un po’ di lavoro da casa. Ha concluso esprimendo la sua emozione per poter partecipare alla parata del compleanno del Re con la sua famiglia e la speranza di poter prendere parte ad alcuni impegni pubblici durante l’estate.